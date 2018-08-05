HABER

İsviçre’de Tur Uçağı Düştü 20 Kişi Öldü

05.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

İsviçre’de tur uçuşları düzenleyen bir firmaya ait eski tip pervaneli bir uçak Alpler’de düştü, 20 kişi öldü

İsviçre’de tur uçuşları düzenleyen bir firmaya ait eski tip pervaneli bir uçak Alpler’de düştü.

Polis kazada 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerden 11’inin erkek 9’unun kadın olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden bir çiftin Avusturyalı, kalanlarının ise İsviçreli olduğu kaydedildi.

Ju Air şirketine ait uçak, Piz Segnas Dağları’nın batı eteğinde deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte düştü.

İsviçreli yetkililer uçaktan düşmeden önce herhangi bir imdat çağrısı almadıklarını kaydetti.

1932-1952 arasında yaklaşık 5 bin Ju-52 tipi uçak üretildi. İsviçre’de günlük yayınlanan Blick gazetesi 17 yolcu kapasiteli uçaklarda üç de mürettebat bulunduğunu yazdı.

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptıTayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklamasıHamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'

İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.