İsviçre’de Tur Uçağı Düştü 20 Kişi Öldü

İsviçre’de tur uçuşları düzenleyen bir firmaya ait eski tip pervaneli bir uçak Alpler’de düştü.

Polis kazada 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerden 11’inin erkek 9’unun kadın olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden bir çiftin Avusturyalı, kalanlarının ise İsviçreli olduğu kaydedildi.

Ju Air şirketine ait uçak, Piz Segnas Dağları’nın batı eteğinde deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte düştü.

İsviçreli yetkililer uçaktan düşmeden önce herhangi bir imdat çağrısı almadıklarını kaydetti.

1932-1952 arasında yaklaşık 5 bin Ju-52 tipi uçak üretildi. İsviçre’de günlük yayınlanan Blick gazetesi 17 yolcu kapasiteli uçaklarda üç de mürettebat bulunduğunu yazdı.

