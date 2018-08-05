HABER

İsviçre'de uçak kazası: 20 ölü

05.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

Turistik uçuşlar için kullanılan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak İsviçre'de düştü.

Kaza sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tarihi uçak, İsviçre Alpleri'nde kaza yaptı. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Cumartesi günü ülkenin güneydoğusundaki Piz Segnas Dağı'na düşen uçakta 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel basın İsviçre sınırındaki Locarno'dan havalanan uçakta 3 kişilik mürettebatla birlikte 17 yolcunun yer aldığını ve yolcuların çoğunluğunun İsviçreli olduğunu duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlerin 11'inin erkek, dokuzunun kadın olduğu açıklandı. Uçağın, havayollarına ait Zürih'in Dübendorf bölgesindeki üsse uçmakta olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İsviçre'deki Ulaştırma Güvenliği Araştırma Kurulu'ndan Daniel Knecht, uçağın yüksek bir hızla dik olarak yere çakıldığını söyledi. Kaza öncesi uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı gönderilmediği de açıklandı.

JU-Air'a ait JU52 HB-HOT tipi uçak, 1939'da Almanya'da üretilmişti. İsviçre Hava Kuvvetleri tarafından yıllarca kullanıldıktan sonra emekli edilen nostaljik uçak, turistik gezi uçuşları gerçekleştirmek için kullanılıyordu.

AFP,rtr/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Endonezya'da 7 büyüklüğünde depremEndonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptıTayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'

İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.