İsviçreliler kamu yayıncılığı vergilerini ödemeye devam edecek

İsviçre’de her hane kamu yayıncılığı için senelik olarak ortalama 392 euro vergi ödüyor.İsviçre'de Pazar günü yapılan halk oylamasında kamu yayıncılığı yapılabilmesi için ödenen vergilerin alınmasına devam edilmesi yönünde karar çıktı.

Pazar günü öğle saatlerinde kapanan sandıkların ardından sandık çıkış anket sonucunu yayınlayan bağımsız anket şirketi gfs.bern, oylamaya katılanların yüzde 71’inin kamu radyo ve televizyonlarının yayını için vatandaşlardan vergi alınmasına devam edilmesinden yana oy kullandığını açıkladı.

Sonucu açıklayan anket şirketi gfs.bern, hata payının yüzde üç olduğunu belirtti. İsviçre'de yaklaşık beş milyon 300 bin seçmen bulunuyor ve seçmenler halk oylamalarına mektupla veya seçim günü açılan sandıklara giderek oy verebiliyor.

Evlerinde bir televizyon veya radyo olup olmamasına bakılmaksızın İsviçre'de her haneden senelik olarak 451 İsviçre Frangı (392 euro) kesiliyor. Ancak hükümetin önceden aldığı karara göre, 2019 yılının başından itibaren bu ücret 365 İsviçre Frangı (yaklaşıl 317 euro) olacak.