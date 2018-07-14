İtalya açıklarında 450 göçmen kurtarıldı

Ancak göçmenlerin hangi ülkede karaya çıkacağı henüz belli değil.İtalya ile Malta arasında krize neden olan ahşap bir teknenin içerisindeki 450 göçmen, İtalya’nın Akdeniz’de yer alan adası Lampedusa yakınlarında kurtarıldı. Avrupa Birliği’nin (AB) sınır koruma teşkilatı Frontex ve İtalyan sınır polisine ait iki gemi, göçmenleri sabah saatlerinde denizden aldı. Ancak göçmenlerin nereye götürüleceği konusu kesinlik kazanmadı. İtalya ve Malta, göçmenleri kabul etmesi gereken ülke olarak birbirini gösteriyor.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre kurtarılan 450 göçmenden 176’sı Frontex'e ait gemiye alınırken, 266 kişi de İtalya'ya ait gemiye çıkartıldı. Toplamda sekiz kadın ile çocuk ise sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle İtalyan Sahil Güvenlik birimlerince Lampedusa adasına götürüldü. Ancak geri kalan mültecilerin de İtalya’ya gidip gitmeyeceği belirsiz.

İçişleri Bakanı ve koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig partisinin (eski adıyla Kuzey Ligi) Genel Başkanı Matteo Salvini, Cuma günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada göçmenleri taşıyan teknenin İtalya'ya alınmayacağını belirtti. Salvini, "Malta, kaçakçılar ve iyi niyetli insanlar bilmeliler ki bu tekne buraya bağlanmayacak” dedi.