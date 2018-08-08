HABER

İtalya Başbakanı Trump’tan İran Konusunda İstihbarat İstedi

08.08.2018 18:37 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin İran’a karşı “daha sıkı” bir tavır almayı değerlendirme niyetinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’ın iddia edilen nükleer programıyla ilgili istihbarat paylaşmasını talep ettiğini söyledi

İtalya Başbakanı Trump’tan İran Konusunda İstihbarat İstedi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin İran’a karşı “daha sıkı” bir tavır almayı değerlendirme niyetinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’ın iddia edilen nükleer programıyla ilgili istihbarat paylaşmasını talep ettiğini söyledi.

Conte, Roma’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya’nın İran’a karşı yeniden yürürlüğe konan yaptırımlar sonrasında Avrupa Birliği (AB) ortaklarıyla her türlü girişimi koordine etmeyi umduğunu kaydetti.

İtalya, İran’la 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmanın tarafı değil ancak o dönemki hükümet imzalanan anlaşmayı desteklemişti.

Trump şiddetle eleştirdiği anlaşmadan bu yıl içerisinde ülkesini çekmiş ve bu hafta da ABD yönetimi İran’a yönelik yaptırımların ilk dilimini yeniden yürürlüğe koymuştu.

Conte, İran’ın nükleer durumuyla ilgili Amerikan istihbaratına işaret ederek, “Başkan Trump’tan kaygı uyandıran unsurları paylaşmasını istedim” dedi. İki lider geçen hafta Beyaz Saray’da görüşmüştü.

Daha spesifik olmasının istenmesi üzerine Conte, “Belirli bir tavır almadım. Nükleer anlaşmanın etkisiz olduğu görülürse daha sıkı duruşlar sergilemenin gerekliliğini değerlendirmeye hazır olduğumuzu söyledim” diye konuştu.

“İstihbarat öğelerini bekliyoruz” diyen İtalya başbakanı, daha sonra İtalya’nın bunlar üzerinde AB’deki ortaklarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesi ve tekrar yaptırımlar getirmesine rağmen AB, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Rusya tarafından imzalanan anlaşmayı savunuyor.

İtalya geleneksel olarak İran’ın önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. Ancak İtalyan enerji devi ENI bu yıl içerisinde İran’daki işlerine son verirken, Fiat Chrysler Automobiles de uzun zamandır İran’daki varlığını azaltmış durumda.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Maduro İHA Saldırısından İki Muhalif Milletvekilini SuçladıMaduro İHA Saldırısından İki Muhalif Milletvekilini Suçladı
Türk heyeti ABD Dışişleri Bakanlığı binasındaTürk heyeti ABD Dışişleri Bakanlığı binasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

İlginizi Çekebilir

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme!

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

İşte mucize! Bu kazadan sağ kurtulmayı başardılar

İşte mucize! Bu kazadan sağ kurtulmayı başardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.