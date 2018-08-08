İtalya Başbakanı Trump’tan İran Konusunda İstihbarat İstedi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin İran’a karşı “daha sıkı” bir tavır almayı değerlendirme niyetinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’ın iddia edilen nükleer programıyla ilgili istihbarat paylaşmasını talep ettiğini söyledi.
Conte, Roma’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya’nın İran’a karşı yeniden yürürlüğe konan yaptırımlar sonrasında Avrupa Birliği (AB) ortaklarıyla her türlü girişimi koordine etmeyi umduğunu kaydetti.
İtalya, İran’la 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmanın tarafı değil ancak o dönemki hükümet imzalanan anlaşmayı desteklemişti.
Trump şiddetle eleştirdiği anlaşmadan bu yıl içerisinde ülkesini çekmiş ve bu hafta da ABD yönetimi İran’a yönelik yaptırımların ilk dilimini yeniden yürürlüğe koymuştu.
Conte, İran’ın nükleer durumuyla ilgili Amerikan istihbaratına işaret ederek, “Başkan Trump’tan kaygı uyandıran unsurları paylaşmasını istedim” dedi. İki lider geçen hafta Beyaz Saray’da görüşmüştü.
Daha spesifik olmasının istenmesi üzerine Conte, “Belirli bir tavır almadım. Nükleer anlaşmanın etkisiz olduğu görülürse daha sıkı duruşlar sergilemenin gerekliliğini değerlendirmeye hazır olduğumuzu söyledim” diye konuştu.
“İstihbarat öğelerini bekliyoruz” diyen İtalya başbakanı, daha sonra İtalya’nın bunlar üzerinde AB’deki ortaklarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.
Trump’ın anlaşmadan çekilmesi ve tekrar yaptırımlar getirmesine rağmen AB, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Rusya tarafından imzalanan anlaşmayı savunuyor.
İtalya geleneksel olarak İran’ın önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. Ancak İtalyan enerji devi ENI bu yıl içerisinde İran’daki işlerine son verirken, Fiat Chrysler Automobiles de uzun zamandır İran’daki varlığını azaltmış durumda.
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme!
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü
Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!
Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum