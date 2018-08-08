İtalya Başbakanı Trump’tan İran Konusunda İstihbarat İstedi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin İran’a karşı “daha sıkı” bir tavır almayı değerlendirme niyetinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’ın iddia edilen nükleer programıyla ilgili istihbarat paylaşmasını talep ettiğini söyledi.

Conte, Roma’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya’nın İran’a karşı yeniden yürürlüğe konan yaptırımlar sonrasında Avrupa Birliği (AB) ortaklarıyla her türlü girişimi koordine etmeyi umduğunu kaydetti.

İtalya, İran’la 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmanın tarafı değil ancak o dönemki hükümet imzalanan anlaşmayı desteklemişti.

Trump şiddetle eleştirdiği anlaşmadan bu yıl içerisinde ülkesini çekmiş ve bu hafta da ABD yönetimi İran’a yönelik yaptırımların ilk dilimini yeniden yürürlüğe koymuştu.

Conte, İran’ın nükleer durumuyla ilgili Amerikan istihbaratına işaret ederek, “Başkan Trump’tan kaygı uyandıran unsurları paylaşmasını istedim” dedi. İki lider geçen hafta Beyaz Saray’da görüşmüştü.

Daha spesifik olmasının istenmesi üzerine Conte, “Belirli bir tavır almadım. Nükleer anlaşmanın etkisiz olduğu görülürse daha sıkı duruşlar sergilemenin gerekliliğini değerlendirmeye hazır olduğumuzu söyledim” diye konuştu.