İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'ye yönelik gerçekleşecek olası bir hava operasyonunda yer almayacaklarını açıkladı.

Merkel, 'Suriye ile ilgili tüm önlemlerin değerlendirilmesi gerektiğini, ancak Almanya'nın Suriye ordusu ya da diğer hükümet güçlerine saldırmayacağını' ifade etti.

FRANSA KARARINI AÇIKLADI İNGİLTERE BUGÜN TOPLANIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtlarımız var." ifadelerini kullandı.

Kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı inceleyip denetledikten sonra Suriye ile ilgili bundan sonraki eylemlere dair karar vereceklerini söyleyen Macron, Fransa'nın bölgede tırmanmaya izin vermeyeceğinden söz etti.

Suriye'yi vurup vurmama kararını 'zamanı geldiğinde' vereceklerini dile getiren Macron, Fransa'nın Suriye'ye karşılığı 'kendi seçtiği zamanda vereceğini' ifade etti.

İNGİLTERE TOPLANIYOR

İngiltere’de bakanlar kurulu, ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirmesi muhtemel bir askeri harekata desteği tartışmak üzere toplanacak.

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerinden Suriye hükümetine yönelik saldırı hazırlıkları yapıyor.