İtalya'da büyük patlama

Russia Today'ın görgü tanıklarına ve Twitter kullanıcılarına dayandırdığı haberde havalimanı yankınlarında bir noktadan yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.
Öte yandan İtalya'nın il Resto del Carlino internet sitesi olayın bir trafik kazası olduğunu öne sürdü. Otomobil taşıyan bir tırın alev aldığını ardından levin diğer araçlara sıçradığını öne sürdü.
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