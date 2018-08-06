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İtalya'da büyük patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Russia Today'ın görgü tanıklarına ve Twitter kullanıcılarına dayandırdığı haberde havalimanı yankınlarında bir noktadan yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.

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Öte yandan İtalya'nın il Resto del Carlino internet sitesi olayın bir trafik kazası olduğunu öne sürdü. Otomobil taşıyan bir tırın alev aldığını ardından levin diğer araçlara sıçradığını öne sürdü.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya patlama havalimanı Bolonya

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