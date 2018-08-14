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İtalya'da köprü çöktü! Korkunç görüntüler geliyor...

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. En az 10 aracın da köprüyle birlikte çöktüğü belirtilirken, olay yerine ulaşan ambulans hizmetleri onlarca olayda ölü olduğunu belirtti.

İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. İtalyan medyası Cenova'daki kazada onlarca kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

ULAŞTIRMA BAKANI: TRAJEDİ

İtalya Ulaştırma Bakanı olayın nedenine ilişkin bir açıklama yapmazken, yaşanan hadiseyi 'korkunç bir trajedi' olarak niteledi.

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İtalyan polisi, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, acil servisler, bazı otomobillerin aşağıya düştüğünü doğruladı. Görgü tanıkları ise en az 10 aracın köprü yıkıntılarının altında olduğunu söyledi.

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Polcevera Viyadükü olarak da bilinen köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu söyleniyor.

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İtalya'da facia

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İtalya’nın liman kentlerinden Cenova’da yoğun olarak kullanılan bir otoyol çöktü.
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İtalyan haber ajansları, 100 metre yüksekliğindeki köprünün yıkıldığını ve çok sayıda araç ve insanın metrelerce yüksekten aşağı uçtuğunu duyurdu.
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Yerel basın, 1960’larda inşa edilen A10 otobanında yaşanan kaza sonrasında soruşturma başlatıldığını ve olay yerine çok ambulans gönderildiği ifade edildi.
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Görgü tanıkları en az 8-9 aracın aşağı yuvarlandığını aktarırken İtalyan Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, “Bu korkunç bir trajedi” açıklamasını yaptı.
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
reisin yaptırdığı köprüler çöktü mi hiç çok nankör bi milletiz..
orduda sel köprüleri yıkınca bi ton yorum yapan aslını bilmeyen insanlar nerdesiniz
Tüm dünya ihmalkârlarla dolu. Cezasınıda hep masumlar çekiyor.
çok geçmiş oolsun...
İtalyadaki köprülere talibiz en iyisini biz yaparız.
Alp yapmıştır.
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