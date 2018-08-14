İtalya'da köprü çöktü! Korkunç görüntüler geliyor...

İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. İtalyan medyası Cenova'daki kazada onlarca kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
ULAŞTIRMA BAKANI: TRAJEDİ
İtalya Ulaştırma Bakanı olayın nedenine ilişkin bir açıklama yapmazken, yaşanan hadiseyi 'korkunç bir trajedi' olarak niteledi.
İtalyan polisi, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, acil servisler, bazı otomobillerin aşağıya düştüğünü doğruladı. Görgü tanıkları ise en az 10 aracın köprü yıkıntılarının altında olduğunu söyledi.
Polcevera Viyadükü olarak da bilinen köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu söyleniyor.
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