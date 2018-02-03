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İtalya'da korkunç saldırı! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 15:12 | Son Güncelleme

İtalya'da hareket halindeki araçtan insanların üzerine ateş açıldı. Son dakika habere göre, olayda 4 kişi yaralandı.

İtalya'nın Macerata kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Görgü tanıkları bir araçtan ateş açıldığını bildirdi. Yerel medya saldırıda en az dört kişinin yaralandığını aktardı.

Macerata Belediye Başkanı Romano Carancini yaptığı açıklamada bölge sakinlerinin evden çıkmamasını istedi.

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İtalya saldırı Son dakika

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