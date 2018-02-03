İtalya'da korkunç saldırı! Çok sayıda yaralı var

İtalya'nın Macerata kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Görgü tanıkları bir araçtan ateş açıldığını bildirdi. Yerel medya saldırıda en az dört kişinin yaralandığını aktardı.

Macerata Belediye Başkanı Romano Carancini yaptığı açıklamada bölge sakinlerinin evden çıkmamasını istedi.