Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Piemonte bölge meclisi ile bir felsefe derneğinin birlikte hazırladığı programla, hem kadına karşı şiddet gibi sorunlara yönelik önleyici bir adım atmak hem de sosyal medya çağında flörtleşmeyi unutan gençlere duygusal yakınlık kurmayı öğretmek amaçlanıyor.

L'Espresso dergisinin haberine göre dersin adı Gustave Flaubert'in romanından esinlenilerek "duygusal eğitim" koyuldu. L'Espresso, İtalya'da ilk kez okullarda böyle bir eğitim verileceğini yazdı.

Liselilere duygusal eğitim verme projesi, Piemonte Bölge Meclisi Üyesi Gabriele Molinari ile felsefe derneği "Filosofia in Movimento" kurucu üyesi ve eğitim felsefesi profesörü Paolo Ercolani tarafından hayata geçirilecek.

Psikologların da katılacağı derslerde lise öğrencilerine, tarihsel ve toplumsal önyargıları aşarak sağlıklı duygusal ilişki kurma biçimleri öğretilecek. Ayrıca sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya alışmış yeni nesillere derinlikli duygusal ilişki kurmalarında yardımcı olunması da amaçlanıyor.

'SAĞLIKLI İLİŞKİLERE' HAZIRLANACAKLAR