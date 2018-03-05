İtalya: Eski başbakan Renzi istifa etti

İtalya'da Pazar günü yapılan genel seçimlerde popülist ve Avrupa Birliği karşıtı partilerin oluşturduğu ittifak ve sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi başarı kaydederken yüzde 20'nin altında oy alan merkez soldaki Demokrat Parti'nin lideri Matteo Renzi parti genel başkanlığından istifa etti.

Başkent Roma'daki parti genel merkezinde kararını açıklayan eski başbakan Renzi, "İtalyan halkı bizden muhalefette olmamızı istedi ve biz de bunu yapacağız" ifadesini kullandı. Renzi, partisinin "sistem karşıtı güçlerle" koalisyon görüşmelerine girmemesini beklediğini de kaydetti.

Mutlak çoğunluğu sağlayan parti yok

Oyların tamamının sayılmasının ardından elde edilen verilere göre birinci sırada İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia (İtalya İleri), aşırı sağcı Kuzey Ligi ve Fratelli d'Italia'nın (İtalya'nın Kardeşleri) oluşturduğu ittifak yer aldı. Yüzde 37 civarında oy olan ittifakı ise yüzde 32,6 ile komedyen Beppe Grillo'nun kurduğu sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi izledi.