İtalya İçişleri Bakanı'ndan Göçmen Gemisine İzin Çıkmadı

Akdeniz’de kurtarılan 629 göçmeni taşıyan bir yardım gemisi yanaşabileceği bir liman arıyor. İtalya açıklarında sahil güvenlik birimleri, donanma ve özel yük gemilerinin kurtardığı göçmenler, insan hakları örgütü SOS Akdeniz’in gemisine nakledildi.

Grup attığı Tweet’te gemideki 629 göçmenin 123’ünün yanında ebeveyni olmayan çocuk, 11’inin en az bir ebeveyni olan çocuk ve yedisinin hamile kadın olduğunu aktardı.

İtalya İçişleri Bakanı gemiye kıyılarına yanaşma izni verilmeyeceğini açıkladı ve Malta’dan gemiye yanaşma izni vermesini istedi.

Malta ise isteği geri çevirerek kendisinin kurtarma çalışmalarıyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Göçmenlerin durumu iki Avrupa birliği (AB) üyesi ülke arasında anlaşmazlığa yol açtı.

Aşırı sağcı Lig grubunun da lideri olan İtalya’nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu kararla seçim vaatlerinin arkasında olduğunu gösterme fırsatı yakaldı.Salvini ülkeye göçmen akışını durdurma sözü vermişti.

Limanları kapatıyoruz etiketini kullanan Salvini Twitter’da ‘‘Amacım Afrika’daki bu gençlereve İtalya’daki gençlerimize barış içinde bir yaşam sağlamak’’ diye yazdı.

Ancak Salvini’nin limanları kapatma yetkisi yok.

Lig lideriyle sık sık atışan Napoli Belediye Başkanıysa ‘‘Napoli kaynağı olmasa da hayat kurtarmaya hazır’’ diyerek insani yardım gemisine memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

