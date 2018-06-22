HABER

İtalya ile Fransa arasında sular durulmuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

İtalya ile Fransa arasında geçen hafta başlayan "sığınmacı tartışması", iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden oldu.

İtalya ile Fransa arasında sular durulmuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Quimper şehrinde yaptığı konuşmada son günlerde tartışma konusu olan sığınmacılara yönelik itirazlar ve bazı ülkelerin eleştirel yaklaşımlarına değindi.

İsim vermeden ABD ve İtalya hükümetlerini "korkularla oynamak ve insanları göçmenlerle korkutmakla" suçlayan Macron, "(Popülizm ve milliyetçilik hakkında) Görüyorsunuz her yerde bir cüzzam gibi çoğalıyor. Bir daha asla ortaya çıkmaz dediğimiz ülkelerde bile. Ve komşumuz olan ülkeler, daha beterini yapıyor, en büyük provokasyonda bulunuyorlar ve hiç kimse bundan rahatsızlık duymuyor." dedi.

"Bizim gibi Avrupa yanlısı olan ülkelerde, şimdi yükselen aşırılıklara alışıyoruz." diye konuşan Macron, siyasi, ekonomik ve basın dünyasından elitlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Macron, "Ders vermeyi adet haline getirenlere şunu söylüyorum, hadi bana her sığınmacıyı kabul etmek gerektiğini açıklayın. Ama Fransa toplumu ve bu toplumdaki kırılmaları da görün. Bizim yaptıklarımıza da bakın. Yüzümüzü kızartacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"MACRON'UN HAREKETLERİ BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter mesajında, Macron'un bu sözlerine tepki gösterdi.

Salvini, "Geveze Macron ve Saviano'nun (kendisini eleştiren bir gazeteci) hakaretleri bana dokunmaz, aksine beni güçlendiriyorlar. Onlar konuşurken, ben bugün yasa dışı göçmen kaçakçılığını durdurmak ve mafyadan alınarak el koyulan villaları İtalyanlara geri vermek için çalışıyorum. Bazıları konuşur, bazıları yapar." ifadesini kullandı.

"Macron'un sözleri saldırganca ve münasebetsiz"
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da, "Macron'un sözleri saldırganca ve münasebetsiz. Asıl cüzzam, göçmenleri Ventimiglia'da (İtalya-Fransa sınırında bir yer) reddedip göçmenlerle ilgili adil bir dağılım istediğimizde ahlaki olmamızı isteyenlerin ikiyüzlülüğü. Dayanışma ya Avrupalıdır ya değil." ifadelerine yerdi.

Geçen hafta İtalya, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius isimli gemisine limanlarına yanaşma izni vermemişti. Macron'un İtalya'nın bu davranışını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" diye nitelemesi ve partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün İtalya'nın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerini kullanması, iki ülke arasında krize neden olmuştu.

PARTNERTatile devamTatile devam
Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadıKriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı
İngiltere'de panik! Londra'da canlı bomba alarmıİngiltere'de panik! Londra'da canlı bomba alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya Fransa Kriz sığınmacı ABD macron

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı

Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı

İngiltere'de panik! Londra'da canlı bomba alarmı

İngiltere'de panik! Londra'da canlı bomba alarmı

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Meğer Trump Merkel'e şeker fırlatmış

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Meğer Trump Merkel'e şeker fırlatmış

Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor

Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor

FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü

FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü

Şoke eden iddia! 'Yardım kuruluşundan cinsel ilişki karşılığında ilaç'

Şoke eden iddia! 'Yardım kuruluşundan cinsel ilişki karşılığında ilaç'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.