İtalya limanlarını mültecilere kapatmak istiyor

İtalya'ya gelen mülteci sayısı yılın ilk yarısında yüzde 80 oranında azaldı.İtalya uluslararası kurtarma çalışmalarına katılan gemilerin de limanlarına yanaşmasını yasaklamak istiyor. İtalya İçişleri bakanı Matteo Salvini hafta sonunda Twitter hesabından, Perşembe günü İnnsbruck'ta yapılacak olan Avrupa Birliği İçişleri Bakanları buluşmasında konuyu gündeme getireceğini duyurdu.

Aynı zamanda aşırı sağcı Kuzey Birliği (Lega Nord) partisinin genel başkanı da olan Salvini, daha önceki İtalyan hükümetlerinin "bütün gemilerin göçmenleri İtalya'da boşaltmasını" öngören anlaşmalar imzaladığını öne sürdü.

Pazar günü İrlanda savaş gemisi ‘Samuel Beckett' 106 mülteci ile Sicilya'nın Messina limanında demirlemişti. Salvini, "Akdeniz'deki uluslararası misyonlarla" tam olarak neyi kastettiğini açıklamadı. Bu görevler arasında AB'nin mülteci teknelerine erişmek ve insan kaçakçılarını yakalamak üzere başlattığı Sophia misyonu da bulunuyor. İtalya'nın komutasındaki Sophia'nın genel karargâhı Roma'da kurulmuştu.