İtalya seçimlerine aşırı sağ ve popülistlerin yükselişi damga vurdu

İtalya'da dün yapılan genel seçimlerde, hiçbir parti ya da ittifak parlamentoda çoğunluğu elde edemezken popülist ve sağ partiler önemli başarı kazandı.

Sandıkların yerel saatler 23.00'te kapanmasının ardından bu sabah itibariyle oyların yüzde 70'i sayıldı. Sonuçlar, popülist 5 Yıldız Hareketi'nin yüzde 31 ile tek başına en çok oyu alan parti olduğunu gösteriyor.

Ancak 5 Yıldız Hareketi, çoğunluk için gerekli yüzde 40 oranından uzak görünüyor.

Öte yandan seçime ittifak halinde giren sağ partiler toplamda yüzde 37 oy aldı. Sağ ittifakta yer alan 4 parti içinde en çok oyu ise yüzde 18'le aşırı sağcı Lig aldı.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağdaki Haydi İtalya partisi ise yüzde 13'te kaldı. İttifakın diğer ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri de yüzde 4 oy aldı.

Seçimler iktidardaki Demokratik Parti ve genel olarak merkez sol içinse hezimete dönüştü.

Seçime ittifak halinde giren merkez sol partiler toplamda yüzde 23 oy alabildi. İttifakın en büyük ortağı Demokratik Parti, yüzde 19 oy oranıyla önceki seçimlerde aldığı sonuçların epey altında kaldı.