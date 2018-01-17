İtalya'da başörtüsünü çıkarmayı reddeden avukat duruşma salonundan ayrıldı

Getty İtalyan haber ajansı AGI'ye konuşan Belfakir, "Bugüne kadar onlarca duruşmaya girdim, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor" dedi

İtalya'da avukatlık yapan bir Müslüman kadının, bir duruşmaya başörtüsüyle girince hakim tarafından salondan çıkarılması tartışma yarattı.

Bologna kentindeki Bölge İdare Mahkemesi'nde bu sabah bir duruşmaya giren 25 yaşındaki Asmae Belfakir isimli stajyer avukat, hakimin tepkisiyle karşılaştı.

Hakim Giancarlo Mozzarelli, Belfakir'den başörtüsünü çıkarmasını ya da duruşma salonundan çıkmasını istedi.

Belfakir başörtüsünü çıkarmayı reddederek salondan ayrıldı.

'İlk defa başıma geliyor'İtalyan haber ajansı AGI'ye konuşan Belfakir, "Bugüne kadar onlarca duruşmaya girdim, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor.Bu Bölge İdare Mahkemesi'nde daha önce girdiğim duruşmalarda da hatta Danıştay'da bile kimse benden başörtümü çıkarmamı istememişti" dedi.

Başörtülü de olsa yüzünün açıkta olduğunu ve kimlik tespiti ya da güvenlik kurallarını ihlal etmediğini savunan Belfakir, "Zaten hakim de yasaları ihlal ettiğimden bahsetmedi. Ben salondan çıkarken, meselenin 'kültürümüz ve geleneklerimize saygıyla ilgili olduğunu' söyledi" diye konuştu.