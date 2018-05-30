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İtalya'da erken seçim ihtimali

30.05.2018 09:03 | Son Güncelleme

Popülist partilerin sandıktan zaferle çıktığı İtalya'da hükümet krizi aşılamıyor.

İtalya'da erken seçim ihtimali

Teknokratlar hükümeti kurma çabaları başarısız olursa ülkenin bir kez daha seçime gidebileceği belirtiliyor.Siyasi kriz nedeniyle finans piyasalarında da çalkantılara yol açan İtalya'nın erken seçimlere kadar geçici hükümete kavuşması da tehlikeye girdi. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Carlo Cottarelli bugün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir kez daha görüşmeye hazırlanıyor. Cottarelli'nin kabinesine son şeklini vermeye çalıştığı belirtiliyor.

Reuters'a konuşan İtalyan hükümetine yakın kaynaklar ise şu noktada İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın önümüzdeki günlerde meclisi fesh ederek ülkeyi seçime götürebileceğini aktardı. Seçimlerin en erken 29 Temmuz'da yapılabileceği belirtiliyor.

Popülist Beş Yıldız hareketinin sağcı Lig ile koalisyon hükümeti kurabilmek için yeniden Mattarella ile temasa geçtiği de bildiriliyor.

Yerleşik düzeni eleştirerek yükselen Beş Yıldız hareketinin Lig ile kurmayı planladığı koalisyon hükümeti, maliye bakanlığı için önerdikleri Euro karşıtı isim nedeniyle Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından onaylanmamıştı. Mattarella erken genel seçimlere kadar İtalya'yı yönetmesi için maliye uzmanı Cottarella'yı teknokratlar hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Erken seçim ihtimali

İtalya'da siyasi güvensizliğin artması piyasalarda dalgalanmalara neden oldu ve borsada 2011 yılında patlak veren Euro krizini andıran sahneler yaşandı. Euro dolar karşısında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Beş Yıldız ve Lig genel seçimlerin en kısa zamanda yenilenip, seçmenin temmuz ayında sandığı çağrılabileceğini duyurdu. Her iki partinin son günlerde cumhurbaşkanını sert dille eleştirmesi siyasi havanın daha da bozulmasına yol açmıştı.

Cumhurbaşkanlığı, siyasi belirsizlik nedeniyle Cottarelli'nin hükümeti kurma görevini iade edeceğine dair söylentileri de yalanladı. Yapılan açıklamada "görevin iade edileceğinin hiçbir zaman dillendirilmediği" belirtildi.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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