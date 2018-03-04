İtalya’da Halk Sandık Başında

İtalya’da halk yeni yönetimi belirlemek için oy kullanıyor. İçişleri Bakanlığı sandıklar açıldıktan 5 saat sonra katılımın yaklaşık yüzde 20 olduğunu açıkladı
Bununla birlikte başkent Roma’da, Milano’da ve diğer bazı kentlerde oy kullanmak için uzun kuyrukların olduğu belirtildi.
Bazı oy kullanma merkezlerinde teknik karışıkların olduğu yönünde bilgiler var. ANSA haber ajanı sorunların olduğu yerlerdeki oy kullanma işlemlerinin durdurulduğunu ve yetkililerin 40 yerde sorun tespit ettiğini belirtti.
İtalya’da 46 milyondan fazla insan genel seçimde oy kullanma hakkına sahip. Seçimler Avrupa’da yakından takip ediliyor. Avrupa Birliği, aşırı sağcı, popülist ve Avrupa Birliği karşıtı partilerin seçimden kazançlı çıkmasından endişeli.
İşsizlik, yoksulluk, artan göçmen sayısı ve AB’nin İtalya’yı göçmen krizinin çözümünde yalnız bırakmasının yarattığı hayal kırıklığı, yolsuzluk, güneyde mafyanın yeniden ilerlemesi gibi nedenlerle İtalya’da tam bir politik kaos yaşanıyor. Bu kaos, sistem karşıtı popülist partilerin oylarını yükseltiyor.
Kimler yarışıyor ?
Seçim kampanyasının yükselen ismi aşırı sağ Liga’nın (Eski Kuzey Ligi) genç lideri ve AP milletvekili Matteo Salvini, Almanya’da AfD’nin başarısını örnek alıyor ve parlamentoya çok sayıda milletvekili sokarak yönetimde söz sahibi olmak için kampanya yürüttü.
Sürpriz dönüşüyle seçimlerde iddialı olan ‘Forza İtalia’ lideri 81 yaşındaki eski Başbakan Silvio Berlusconi de, ‘merkez sağın kurtarıcısı ve Meclis’e taşıyıcısı’ rolüne soyunarak zafer elde etmeyi hedefliyor.
Gençlerin desteklediği ‘Beş Yıldız Hareketi’ ise anketlerde önde görünüyor. Kurucu lider Beppe Grillo’nun yerini bıraktığı genç Luigi di Maio hiçbir koalisyona gitmeyeceklerini, tek başlarına iktidar olmak istediklerini dile getiriyor. AB yanlısı bir politika savunarak Brüksel’i ürkütmemeye çalışıyor ancak İtalya’nın Euro Bölgesi’nden çıkmasını istiyor.
Merkez sola gelince, Matteo Renzi’nin referandum oylaması ve ekonomik politikalardaki başarısızlığı nedeniyle popülaritesinde serbest düşüş yaşandıktan sonra Paolo Gentiloni Başbakan oldu. Merkez sol Demokrat Parti koalisyon planlarında elini güçlendirmek için oylarını artırmak için çalıştı.
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