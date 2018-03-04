İtalya’da Halk Sandık Başında

İtalya’da halk yeni yönetimi belirlemek için oy kullanıyor. İçişleri Bakanlığı sandıklar açıldıktan 5 saat sonra katılımın yaklaşık yüzde 20 olduğunu açıkladı

Bununla birlikte başkent Roma’da, Milano’da ve diğer bazı kentlerde oy kullanmak için uzun kuyrukların olduğu belirtildi.

Bazı oy kullanma merkezlerinde teknik karışıkların olduğu yönünde bilgiler var. ANSA haber ajanı sorunların olduğu yerlerdeki oy kullanma işlemlerinin durdurulduğunu ve yetkililerin 40 yerde sorun tespit ettiğini belirtti.

İtalya’da 46 milyondan fazla insan genel seçimde oy kullanma hakkına sahip. Seçimler Avrupa’da yakından takip ediliyor. Avrupa Birliği, aşırı sağcı, popülist ve Avrupa Birliği karşıtı partilerin seçimden kazançlı çıkmasından endişeli.

İşsizlik, yoksulluk, artan göçmen sayısı ve AB’nin İtalya’yı göçmen krizinin çözümünde yalnız bırakmasının yarattığı hayal kırıklığı, yolsuzluk, güneyde mafyanın yeniden ilerlemesi gibi nedenlerle İtalya’da tam bir politik kaos yaşanıyor. Bu kaos, sistem karşıtı popülist partilerin oylarını yükseltiyor.