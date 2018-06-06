İtalya’da hükümet güvenoyu aldı

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından Beş Yıldız Hareketi ve Lig Partisi tarafından kurulan popülist hükümet, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nden de güvenoyu aldı. Çarşamba günü yapılan oylamada milletvekillerinin 350'si Giuseppe Conte liderliğindeki yeni hükümete "evet” oyu verirken, 236'sı "hayır” oyu kullandı. 35 milletvekili de çekimser kaldı. Hükümet, parlamentonun üst kanadı olan Senato'da Salı yapılan oylamada da güvenoyu almıştı. Böylelike popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti resmen göreve başladı.

İtalya Başbakanı Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "sosyal ve ekonomik büyüme” için çaba göstereceğini belirterek, aynı zamanda "kademeli olarak borçlanmayı azaltacağını” vurguladı. İtalya, Avrupa'da borcu en yüksek olan ülkeler arasında bulunuyor. Yeni İtalyan hükümetinin vergi indirimi gibi planları, piyasalarda huzursuzluğa yol açmıştı.

Popülist olduklarını kabul etti

Conte, Salı günü Senato'da yaptığı konuşmada ise "popülist” siyaseti açıkça savunmuştu. Conte, "eğer popülizm insanların ihtiyaçlarını dinleyecek durumda olmaksa” kendilerinin de popülist olduğunu ifade etti.