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İtalya’da hükümet güvenoyu aldı

06.06.2018 23:30 | Son Güncelleme

İtalya’da Beş Yıldız Hareketi ile Lig Partisi tarafından kurulan yeni popülist hükümet parlamentodan güvenoyu alarak göreve resmen başladı.

İtalya’da hükümet güvenoyu aldı

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından Beş Yıldız Hareketi ve Lig Partisi tarafından kurulan popülist hükümet, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nden de güvenoyu aldı. Çarşamba günü yapılan oylamada milletvekillerinin 350'si Giuseppe Conte liderliğindeki yeni hükümete "evet” oyu verirken, 236'sı "hayır” oyu kullandı. 35 milletvekili de çekimser kaldı. Hükümet, parlamentonun üst kanadı olan Senato'da Salı yapılan oylamada da güvenoyu almıştı. Böylelike popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti resmen göreve başladı.

İtalya Başbakanı Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "sosyal ve ekonomik büyüme” için çaba göstereceğini belirterek, aynı zamanda "kademeli olarak borçlanmayı azaltacağını” vurguladı. İtalya, Avrupa'da borcu en yüksek olan ülkeler arasında bulunuyor. Yeni İtalyan hükümetinin vergi indirimi gibi planları, piyasalarda huzursuzluğa yol açmıştı.

Popülist olduklarını kabul etti

Conte, Salı günü Senato'da yaptığı konuşmada ise "popülist” siyaseti açıkça savunmuştu. Conte, "eğer popülizm insanların ihtiyaçlarını dinleyecek durumda olmaksa” kendilerinin de popülist olduğunu ifade etti.

İtalya'da yeni hükümet, göçmenlere yönelik söylemi, bütçe politikasına ilişkin planların yanı sıra Rusya'ya yönelik tutumu ile de Avrupa'da rahatsızlık yaratıyor. Yeni hükümete Rusya'ya açılımı savunarak, ülkeye yaptırım uygulanmasına karşı çıkıyor.

Conte'nin katılacağı ilk uluslararası toplantı ise bu hafta sonunda Kanada'nın evsahipliğinde yapılacak olan G7 Zirvesi olacak. Conte'nin zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ikili görüşmeler için biraraya gelmesi bekleniyor.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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