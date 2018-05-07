İtalya'da hükümet kurulamıyor

Ancak galip gelen Beş Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi seçimlerin tekrarlanmasını istiyor.İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Mart ayındaki seçimlerden bu yana hükümet kurulamaması üzerine bugün bir açıklama yaparak ülkeyi Aralık ayına kadar idare edecek "tarafsız" bir hükümet oluşturulması çağrısında bulundu.

Seçimin galibi partiler hükümet kurma konusunda uzlaşamazken, en çok oyu alan popülist Beş Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Kuzey Ligi Temmuz ayında seçimlerin tekrarlanmasını talep ediyor.

Mattarella'nın partilere "sorumlu" davranmaları yönünde çağrıda bulunması sonrası Cumhurbaşkanı'na yanıt veren Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini, "Halkın verdiği oylara saygı durulması gerekiyor. Ya merkez sağ bir hükümet kurulacak ya da en kısa zamanda seçim düzenlenecek" şeklinde konuştu.

Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio da Twitter'dan benzer bir açıklama yaparak Temmuz ayında seçimlerin tekrarlanmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın "tarafsız" hükümet çağrısına olumlu yanıt veren tek siyasi grup Demokrat Parti (PD) oldu. PD lideri Maurizio Martina, Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin tüm siyasi güçler tarafından duyulmasını umduklarını kaydetti ve parti olarak bu girişime destek vereceklerini belirtti.