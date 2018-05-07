HABER

İtalya'da hükümet kurulamıyor

07.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Mart ayındaki seçimlerden bu yana hükümetsiz İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella "tarafsız" bir hükümet kurma çağrısında bulundu.

Ancak galip gelen Beş Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi seçimlerin tekrarlanmasını istiyor.İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Mart ayındaki seçimlerden bu yana hükümet kurulamaması üzerine bugün bir açıklama yaparak ülkeyi Aralık ayına kadar idare edecek "tarafsız" bir hükümet oluşturulması çağrısında bulundu.

Seçimin galibi partiler hükümet kurma konusunda uzlaşamazken, en çok oyu alan popülist Beş Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Kuzey Ligi Temmuz ayında seçimlerin tekrarlanmasını talep ediyor.

Mattarella'nın partilere "sorumlu" davranmaları yönünde çağrıda bulunması sonrası Cumhurbaşkanı'na yanıt veren Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini, "Halkın verdiği oylara saygı durulması gerekiyor. Ya merkez sağ bir hükümet kurulacak ya da en kısa zamanda seçim düzenlenecek" şeklinde konuştu.

Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio da Twitter'dan benzer bir açıklama yaparak Temmuz ayında seçimlerin tekrarlanmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın "tarafsız" hükümet çağrısına olumlu yanıt veren tek siyasi grup Demokrat Parti (PD) oldu. PD lideri Maurizio Martina, Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin tüm siyasi güçler tarafından duyulmasını umduklarını kaydetti ve parti olarak bu girişime destek vereceklerini belirtti.

Geçici hükümet neden gerekli?

İtalya Cumhurbaşkanı'nın çağrısı, sene sonuna kadar hazırlanması gereken 2019 bütçesinin onaylanması için bir hükümetin oluşturulmasını ve Aralık ayında yapılması planlanan seçimlere kadar görevde kalmasını hedefliyor.

Aynı zamanda Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısına İtalya'yı temsil edecek bir organın oluşturulması da Mattarella'nın çağrısının arka planındaki nedenlerden.

Ülkede 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak meclis çoğunluğunu elde edemezken, Beş Yıldız Hareketi ile Kuzey Ligi arasındaki koalisyon görüşmeleri başarısız olmuştu.

Daha sonra Beş Yıldız Hareketi ile seçimlerden üçüncü sırada çıkan PD arasında görüşmeler gündeme gelmiş, ancak merkez soldaki PD yönetimi böyle bir koalisyona sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

AFP,AP,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

24 Haziran'da oy kullanacaklar dikkat! Resmi açıklama geldi24 Haziran'da oy kullanacaklar dikkat! Resmi açıklama geldi
Demirtaş seçim vaatlerini açıkladıDemirtaş seçim vaatlerini açıkladı
Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdiSalih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında CHP ve MHP'yi geçti

24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında CHP ve MHP'yi geçti

İlginizi Çekebilir

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere Ramazan yasağı

İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere Ramazan yasağı

Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı

Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.