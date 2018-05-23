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İtalya'da hükümeti kurma görevi Conte'ye verildi

23.05.2018 23:41 | Son Güncelleme

İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella koalisyon hükümeti kurma görevini popülist Beş Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig partisinin ortak başbakan adayı Giuseppe Conte'ye verdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 4 Mart'ta gerçekleşen erken seçimlerde en çok oyu alan Beş Yıldız Hareketi ve sağ popülist Lig partisinin ortak adayı Giuseppe Conte'ye hükümeti kurma görevini verdi. Siyasi bir geçmişi bulunmayan 54 yaşındaki hukuk profesörü Giuseppe Conte, İtalya'da sisteme tepki oylarını toplayan Beş Yıldız Hareketi saflarında yer alıyordu.

Conte, Cumhurbaşkanı Mattarella ile gerçekleşen iki saatlik görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Avrupa ve uluslararası düzlemde İtalya'yı temsil ederken İtalyan vatandaşlarının savunucusu olacağını" ifade etti. Conte ayrıca İtalya'nın Avrupa ve dünyadaki sorumluluklarının bilincinde olduğunu kaydetti.

Avrupa karşıtı söylemlere sahip iki partinin koalisyon kurarak İtalya'da iktidara gelecek olması ise Avrupa'da endişe yaratıyor. Conte'nin kuracağı hükümetle birlikte Avrupa'da ilk kez sağ popülist bir iktidar göreve gelmiş olacak.

Hükümeti kurma görevini üstlenen Conte'nin önümüzdeki günlerde kabinesini açıklayarak güven oylamasına gitmesi bekleniyor.

Rrt,AFP/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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