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İtalya’da hükümeti yine Conte kuracak

01.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

İtalya’da Beş Yıldız Hareketi ile Lig Partisi, yeni hükümet üyeleri üzerinde uzlaştı.

İtalya’da hükümeti yine Conte kuracak

Cumhurbaşkanı Mattarella hükümeti kurma görevini yine Conte'ye verdi.İtalya'da hükümeti kurma görevi yine Giuseppe Conte'ye verildi. İtalya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sergeo Mattarella'nın Perşembe akşamı Conte'yi kabul ederek, hükümeti kurma görevi verdiği belirtildi. Hukuk profesörü Conte ve yeni hükümet üyelerinin Cuma günü yemin etmesi bekleniyor.

Popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi koalisyon hükümeti kurulması konusundaki ilk denemelerinin sonuçsuz kalmasının ardından yürüttükleri görüşmelerde yeni kabine üzerinde uzlaşma sağlamışlar ve hükümeti kurma görevinin yine Conte'ye verilmesini önermişlerdi. Popülist Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio ile aşırı sağcı Lig Partisi Genel Başkanı Matteo Salvini'nin Perşembe günü Roma'da yaptığı ortak açıklamada, koalisyon hükümeti kurulması için gereken şartların sağlandığı belirtilmişti.

Bakanlıklara kimler gelecek?

İtalya'da Beş Yıldız Hareketi ile Lig Partisi'nin hükümet kurma çalışmalarının ilk denemesi koalisyon ortakları ve cumhurbaşkanı Mattarella arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Conte geçen Pazar günü görevi iade etmişti. Cumhurbaşkanı Mattarella, Euro karşıtı tutumu ve Almanya'ya yönelik eleştirileri ile tanınan 81 yaşındaki Paolo Savona'nın koalisyon hükümetinde Ekonomi Bakanı olmasına karşı çıkmıştı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde Savona'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan olması öngörülüyor. Ekonomi bakanlığı için ekonomi profesörü Giovanni Tria'nin adı geçiyor. Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin içişleri bakanlığını, Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio'nun ise sanayi bakanlığını üstlenmesi bekleniyor.

Cottarelli görevi geri verdi

Conte'nin geçen Pazar günü görevi iade etmesi üzerine teknokratlardan oluşacak geçici bir hükümet kurmakla görevlendirilen ekonomi uzmanı Carlo Cottarelli'nın ise görevi iade ettiği bildirildi. Cottarelli, "Siyasilerden oluşan bir hükümetin ülke için en iyi çözüm olduğunu” söyledi.

Popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi, teknokratlardan oluşan bir hükümete parlamentoda onay vermeyeceklerini açıklamıştı.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan seçimlerde Beş Yıldız Hareketi yüzde 32 oranında oy alarak parlamentodaki en güçlü parti olmuştu. Lig Partisi ise seçimlerde oy oranını yüzde 17'ye çıkarmayı başarmıştı. Avrupa ve Euro karşıtı söylemleriyle dikkat çeken iki partinin koalisyon hükümeti kuracak olması Avrupa'da endişeyle karşılanmıştı.

dpa,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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