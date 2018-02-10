İtalya'da ırkçı saldırı sonrası faşizm karşıtı gösteri

İtalya'da neo-faşist görüşlere sahip bir kişinin geçen hafta sonu aracından ateş açarak Afrika kökenli altı kişiyi yaraladığı Macerata kentinde, ırkçılığa ve faşizme karşı bir gösteri düzenlendi.

"Anti-faşist yürüyüşe" bazı sol partilerin temsilcileri, sendikalar, insan hakları örgütlerinden aktivistlerin de aralarında yer aldığı binlerce kişi katıldı. Organizatörler, katılımcı sayısının en az 15 bin olduğunu belirtti.

Gösteride açılan pankartlar ve atılan sloganlarda "her türlü faşizme ve ırkçılığa hayır" mesajı verildi.

Yürüyüş öncesinde, Cumartesi günü açık olan okullar kapatıldı, kent merkezindeki iş yerleri kepenk indirdi, toplu taşıma hizmeti durduruldu.

Milano, Torino ve Bologna'nın da aralarında yer aldığı bazı diğer kentlerde de daha küçük çaplı gösteriler düzenlendi.

Saldırgan faşist selamı vermişti

28 yaşındaki Luca Traini isimli İtalyan, geçen cumartesi günü Macerata sokaklarında arabasından ateş açarak, ten renklerinden Afrikalı olduğunu anladığı kişileri hedef almıştı.

Afrika kökenli beş erkek ve bir kadını yaralayan Traini daha sonra boynuna İtalyan bayrağını dolayarak arabasından inmiş ve faşist selamı verdikten sonra teslim olmuştu.