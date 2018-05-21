İtalya'da koalisyon hükümeti için son dönemeç

Avrupa'da aşırı sağcı bir hükümet daha iktidara gelmek üzere. 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden iki aydan da fazla bir süre geçtikten sonra İtalya’da hükümet kurma çabalarının sonuç vermesi bekleniyor. Cuma günü koalisyon hükümeti konusunda anlaşan aşırı sağcı Lig partisi (eski adıyla Kuzey Ligi) ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi’nin liderleri, bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya hükümet programını sunacaklar.

Bununla birlikte Beş Yıldız lideri Luigi Di Maio ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini, hafta sonunda başbakanlık koltuğu için üzerinde uzlaştıkları adayı da Mattarella'ya önerecekler.

İtalyan basınında başbakanlık için adı geçenler arasında avukat Giuseppe Conte, ekonomist Andrea Roventini ve eski Sanayi Bakanı Paolo Savona yer alıyor. La Repubblica gazetesi, başbakanlık için şansı en yüksek ismin Beş Yıldız saflarından gelen 54 yaşındaki üniversite profesörü Giuseppe Conte olduğunu yazdı.

İtalya Cumhurbaşkanı’nın bugün içerisinde liderlere hükümet kurma görevi verip vermeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.