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İtalya'da koalisyon hükümeti için son dönemeç

21.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

İtalya'da koalisyon anlaşması imzalayan popülist iki lider bugün Cumhurbaşkanı'na hükümet programı ve başbakan adayını sunacaklar.

Avrupa'da aşırı sağcı bir hükümet daha iktidara gelmek üzere. 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden iki aydan da fazla bir süre geçtikten sonra İtalya’da hükümet kurma çabalarının sonuç vermesi bekleniyor. Cuma günü koalisyon hükümeti konusunda anlaşan aşırı sağcı Lig partisi (eski adıyla Kuzey Ligi) ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi’nin liderleri, bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya hükümet programını sunacaklar.

Bununla birlikte Beş Yıldız lideri Luigi Di Maio ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini, hafta sonunda başbakanlık koltuğu için üzerinde uzlaştıkları adayı da Mattarella'ya önerecekler.

İtalyan basınında başbakanlık için adı geçenler arasında avukat Giuseppe Conte, ekonomist Andrea Roventini ve eski Sanayi Bakanı Paolo Savona yer alıyor. La Repubblica gazetesi, başbakanlık için şansı en yüksek ismin Beş Yıldız saflarından gelen 54 yaşındaki üniversite profesörü Giuseppe Conte olduğunu yazdı.

İtalya Cumhurbaşkanı’nın bugün içerisinde liderlere hükümet kurma görevi verip vermeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Avrupa karşı söylemler endişe yaratıyor

Avrupa karşıtı söylemlere sahip iki partinin hükümeti kurması ile İtalya radikal değişikliklerle karşı karşıya olacak. Aşırı sağcı Lig Partisi partisinin lideri Salvini, Pazar günü yaptığı açıklamada "Bizden önceki hükümetlerin yaptıklarının tam tersini yapacağız" diye konuştu. Salvini, 5 Yıldız Hareketi ile üzerinde anlaştıkları bakanlar kurulu için de "Nihayet Brüksel, Paris ya da Berlin’den faksla gelen bir hükümet değil" ifadesini kullandı.

AB, iki popülist partinin koalisyon çabalarını endişeyle takip ediyor. Her iki parti de İtalya’nın çıkarlarını odak noktası yapan ve tasarruf tedbirleri politikasından geri dönüş öngören bir politika yürütüyor. İtalya küresel çapta en büyük kamu borcuna sahip ülkelerden biri.

AB’den izan çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) Başkanı Manfred Weber, İtalya’da hükümeti kruması beklenen liderlere izan çağrısında bulundu. Weber, "İtalya kamu borcu çok yüksek bir ülke olduğu için bu tutum ateşle oynamak anlamına gelir" diye konuştu.

Gerçek dışı ve popülist faaliyetlerin yeni bir Euro krizine davet çıkaracağını söyleyen Weber, "Tabii ki İtalya’da yeni hükümet, bir şansı hak ediyor. Çünkü seçim sonuçlarına saygımız var" açıklamasında bulundu.

dpa, BD/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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