İtalya'da Noel ağacını yakmakla tehdit edip fidye istediler

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İtalya'nın güneyindeki Bari kentinde, Noel kutlamaları için yerleştirilen ağacı yakma tehdidiyle fidye isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

Bari kent merkezindeki Piazza del Ferrarese meydanına Noel ağacının yerleştirilmesi için açılan ihaleyi kazanan işadamına Aralık başından itibaren tehditler gelmeye başladı.

"Para vermezsen ağacı yakarız" tehdidinde bulunan kişiler işadamından önce 2000 euro istedi. Bu taleplerinin reddedilmesi üzerine de fiyatı önce 600, sonunda da 500 euro'ya kadar düşürdü.

Ancak işadamı polise haber vererek, şantajcılarla yaptığı konuşmaları kaydetti. İşadamına "işlerine huzurla devam edebilmek" ve "beladan korunmak" için para ödemesi gerektiğini söyleyen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Roma'nın 'tüysüz' Noel ağacı memleket meselesi olduSorgusunda suçlamaları kabul eden 30 yaşındaki Antonio Manzari, ekonomik güçlük çektiği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi ve "Belediyeden ve tüm Barililerden özür dilerim. Noel ağacı kentin simgesidir, hata ettim" dedi.