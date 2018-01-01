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İtalya'da Noel ağacını yakmakla tehdit edip fidye istediler

01.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

İtalya'nın güney şehri Bari'de, Noel ağacını yakma tehdidiyle fidye isteyen üç kişi gözaltına alındı. Meydana ağaç yerleştirmek için açılan ihaleyi kazanan iş adamı Aralık başından beri tehdit ediliyordu.

Getty Images

İtalya'nın güneyindeki Bari kentinde, Noel kutlamaları için yerleştirilen ağacı yakma tehdidiyle fidye isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

Bari kent merkezindeki Piazza del Ferrarese meydanına Noel ağacının yerleştirilmesi için açılan ihaleyi kazanan işadamına Aralık başından itibaren tehditler gelmeye başladı.

"Para vermezsen ağacı yakarız" tehdidinde bulunan kişiler işadamından önce 2000 euro istedi. Bu taleplerinin reddedilmesi üzerine de fiyatı önce 600, sonunda da 500 euro'ya kadar düşürdü.

Ancak işadamı polise haber vererek, şantajcılarla yaptığı konuşmaları kaydetti. İşadamına "işlerine huzurla devam edebilmek" ve "beladan korunmak" için para ödemesi gerektiğini söyleyen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Roma'nın 'tüysüz' Noel ağacı memleket meselesi olduSorgusunda suçlamaları kabul eden 30 yaşındaki Antonio Manzari, ekonomik güçlük çektiği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi ve "Belediyeden ve tüm Barililerden özür dilerim. Noel ağacı kentin simgesidir, hata ettim" dedi.

Manzari ve 42 yaşındaki Francesco Longo, mafya yöntemleri kullanarak haraç istemekle suçlanıyor. Gözaltına alınan 3. kişininse reşit olmadığı belirtildi.

Mafya güçlüBari'nin içinde yer aldığı Puglia bölgesi, İtalya'nın 4. mafyası olarak anılan Sacra Corona Unita örgütünün merkezi konumunda.

Sicilya mafyası Cosa Nostra, Napolili Camorra ya da Calabria bölgesinde doğan 'Ndrangheta kadar güçlü olmasa da Sacra Corona Unita, Puglia bölgesinde haraçtan uyuşturucuya kadar çok sayıda yasa dışı faaliyette etkili.

Bari Belediye Başkanı Antonio Decaro, Noel ağacına saldırı tehdidiyle para isteyen kişilerin yakalanmasının, Puglia halkının mafyaya karşı tepki göstermesi sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Decaro, "Kentimizin Noel ışıklarını söndürmek isteyenler oldu. Ama vatandaşlarımız arasında son yıllarda gittikçe yayılan yasallık mücadelesi devreye girdi" dedi.

İtalya'da Aralık başından Ocak başına kadar süren Noel süslemeleri başka kentlerde de haberlere konu olmuştu.

Roma'da, hastalıklı ve cılız bir ağaca yaklaşık 50 bin euro ödediği gerekçesiyle Belediye Başkanı eleştirilere hedef olmuştu. Napoli'de de bir alışveriş merkezine yerleştirilen ağaç, 24 saat geçmeden çalınmıştı.

Bunlara Bari'deki hadise de eklenince, İtalyan basınında "İtalyan kentlerinin Noel ağaçları pek de şanslı bir yıl geçirmiyor" gibi yorumlar yer aldı.

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