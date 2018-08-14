İtalya'da otoban köprüsü çöktü

Köprünün temel güçlendirme çalışması yapılırken çöktüğü belirtiliyor.İtalya'nın kuzeyindeki liman kenti Cenova'da yerel saatle 11.30 civarında bir otoban köprüsü çöktü. İtalya Ulaştırma Bakanlığı ise can kaybının en az 22 olduğunu duyurdu. Olayda en az sekiz kişi de yaralandı. ANSA haber ajansı beş yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu RAI'ye konuşan itfaiye yetkilisi Amalia Tedeschi, çöken köprü nedeniyle 20 aracın zarar gördüğünü ve iki kişinin enkaz altından canlı çıkarıldığını söyledi. Sky Italia televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, olay sırasında köprüde sekiz ya da dokuz araç gördüğünü ifade etmişti.

Yüksekliği yaklaşık 50 metre, uzunluğu ise 1,2 kilometre olan Morandi Köprüsü'nün altında nehir, tren yolu ve bazı yerleşim yerleri bulunuyor. İtalyan medyası, köprünün yaklaşık 200 metrelik bölümünün çöktüğünü bildirdi.

Temel güçlendirme çalışması yapılıyordu

Reuters haber ajansı, 1960'lı yıllarda inşa edilen köprüde 2016 senesinde yeniden yapılandırma çalışmaları yapıldığını belirtti. Otoyolu işleten şirket, köprü çöktüğü sırada, temel güçlendirme çalışması yapıldığını açıkladı.