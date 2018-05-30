İtalya’da Piyasaları Rahatlatan Haber

İtalya’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Carlo Cottarelli, görüşmeleri sırasında siyasi bir hükümet kurulması için yeni fırsatlar doğduğunu ve gelişmeleri görmek için beklemeyi tercih ettiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın da hemfikir olduğu belirtildi.
Piyasalar bu haberle rahatladı, İtalyan borsası yüzde bir yükseldi.
Koalisyon hükümeti kurulamamıştı
İtalya’da 4 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından en fazla oyu alan 5-Yıldız Hareketi ve Lig partisi, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın önerdikleri ekonomi bakanını veto etmesinin ardından hükümeti kurma çabalarında başarısız olmuştu.
Mattarella daha sonra eski IMF yetkilisi Carlo Cottarelli’den erken seçime kadar İtalya’yı yönetmesi için teknotratlardan oluşan bir hükümet kurmasını istemişti.
İtalya’nın AB’den çıkmasından endişe ediliyor
Seçimin yeniden yapılacak olması olasılığı İtalya’da ve dünyada finans piyasalarını etkilemişti. Yatırımcılar yeni seçimin İtalya’nın AB üyeliğinin sürüp sürmemesi konusunda da oylama yapılmasının önünü açmasından endişe ediyor. Bunun Avrupa ekonomisi doğurabileceği sonuçlar kaygı uyandırıyor.
Çarşamba günü öğleden sonra 5-Yıldız lideri Luigi Di Maio Cumhurbaşkanı Mattarella ve hükümeti kurmakla görevlendirdiği Cottarelli’yle gayrı resmi bir görüşme yaptı.
Lig lideri Matteo Salvini de 5-Yıldız Hareketi’nin önerdiği koalisyon belgesini yeniden gözden geçirmeye hazır olduğunu söyledi.
Salvini daha önce yaptığı açıklamada önerdiği kabinenin reddedilmesi halinde yeniden seçime gidilmesinin daha iyi olacağı görüşünde olduğunu söylemişti.
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