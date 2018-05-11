İtalya'da popülistler koalisyona bir adım daha yakın

Görüş ayrılıklarında uzlaşma sağlanması halinde Pazar günü koalisyon açıklaması gelebileceği belirtildi.4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden bu yana çalkantılı bir sürecin yaşandığı İtalya'da, hükümetin kurulamaması üzerine aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin liderleri koalisyon olasılığını görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar arasında mutabakatın sağlanması halinde Pazar günü koalisyonun kurulduğunun açıklanabileceği belirtildi.

Ligi'in (eski adıyla Kuzey Ligi) 44 yaşındaki lideri Matteo Salvini, popülist çizgideki Beş Yıldız Hareketi'nin başındaki Luigi Di Maio ile Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin "mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmak olduğunu" söyledi. Di Maio da "Alman modeli" bir koalisyon anlaşması için Salvini ile Cumartesi günü Milano'da tekrar bir araya gelerek görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

İki liderin müzakereler hakkında daha sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya rapor vermeleri ve Mattarella'nın pazartesi günü yeni başbakan adayını açıklaması bekleniyor. Başbakanlığa aday gösterilmeleri beklenen isimler arasında Di Maio ve Salvi'nin adı ise geçmiyor.