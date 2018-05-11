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İtalya'da popülistler koalisyona bir adım daha yakın

11.05.2018 22:46 | Son Güncelleme

İtalya'da koalisyon arayışındaki "Lig" partisi ile Beş Yıldız Hareketi’nin liderleri bir araya geldi.

Görüş ayrılıklarında uzlaşma sağlanması halinde Pazar günü koalisyon açıklaması gelebileceği belirtildi.4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden bu yana çalkantılı bir sürecin yaşandığı İtalya'da, hükümetin kurulamaması üzerine aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin liderleri koalisyon olasılığını görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar arasında mutabakatın sağlanması halinde Pazar günü koalisyonun kurulduğunun açıklanabileceği belirtildi.

Ligi'in (eski adıyla Kuzey Ligi) 44 yaşındaki lideri Matteo Salvini, popülist çizgideki Beş Yıldız Hareketi'nin başındaki Luigi Di Maio ile Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin "mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmak olduğunu" söyledi. Di Maio da "Alman modeli" bir koalisyon anlaşması için Salvini ile Cumartesi günü Milano'da tekrar bir araya gelerek görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

İki liderin müzakereler hakkında daha sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya rapor vermeleri ve Mattarella'nın pazartesi günü yeni başbakan adayını açıklaması bekleniyor. Başbakanlığa aday gösterilmeleri beklenen isimler arasında Di Maio ve Salvi'nin adı ise geçmiyor.

Uzlaşma arayışları

İtalyan medyası, iki partinin emeklilik yaşında artış konusunda mutabık kaldığını ve Beş Yıldız Hareketi'nin, Lig'in göçmen karşıtı politikalarını benimsemeye hazır olduğunu bildirdi. İki partinin liderleri, Lig'in vergileri düşürme vaadi ile Beş Yıldız Hareketi'nin sosyal güvenlik ödemesi gibi temel parti politikaları konusunda ise uzlaşma arayışında.

Koalisyon adaylarının ayrı düştükleri en önemli konulardan birini de Avrupa Birliği'ne bakış açıları oluşturuyor. Kimi anlaşmaları yeniden masaya yatırma arzularını ifade etseler de 5 Yıldız Hareketi, İtalya'nın Euro Bölgesi'nde ve Avrupa'da kalmasını isterken, Lig lideri Salvini, Birlik'e sıklıkla sert eleştiriler yöneltmekten kaçınmıyor. 44 yaşındaki siyasetçi, Viktor Orban ve Marine Le Pen gibi AB karşıtı Avrupalı politikacılarla da ittifak halinde olan bir isim.

DW,AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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