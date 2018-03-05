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İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre seçimlerden 'koalisyon' çıktı

05.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

İtalya'da Pazar günü yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin tek başına iktidar olmaya yetecek oya ulaşamadığı görülüyor. Sandık çıkış anketlerine göre, en çok oyu popülist 5 Yıldız Hareketi aldı.

İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre seçimlerden 'koalisyon' çıktı

İtalya'da Pazar günü yapılan genel seçimler sonrası açıklanan ilk sandık çıkış anketleri hiçbir partinin tek başına iktidar için gerekli oy oranına ulaşamadığını gösteriyor.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 315 sandalyeli Senato'nun üyelerinin belirleneceği seçimlerde, ilk açıklanan verilere göre, yaklaşık 50 milyon seçmenin yüzde 73 kadarı oy kullandı.

Hem basit çoğunluk hem nispi temsil esasına dayanan yeni ve karmaşık seçim yasası gereği, bir partinin iktidara gelebilmesi için yüzde 40 oy oranını aşması gerekiyor.

Sandık çıkış anketlerine göre popülist 5 Yıldız Hareketi yüzde 29,5-32,5 arası oyla tek başına en çok oy alan parti.

Ancak ittifak kurmadan seçimlere tek başına giren 5 Yıldız, ittifak halinde giren sağ partilerin gerisinde kalmış görünüyor. Sağ ittifak yüzde 33-36 oy, sol ittifak ise yüzde 24,5-27,5 seviyesinde görünüyor.

Bununla birlikte sandık çıkış anketlerinin her zaman nihai sonuçları net şekilde yansıtmadığına dikkat çekiliyor.

Ayrıca bu seçimlerde ilk kez uygulanan ve oldukça karmaşık bir formüle dayanan seçim yasası gereği, parlamentodaki dağılımın kesinleşmesi normalden daha uzun zaman alması bekleniyor.

Kesin sonuçlar da sandık çıkış anketleri gibi olur ve hiçbir parti ya da ittifak parlamentoda çoğunluk için gerekli yüzde 40 oy oranına ulaşamazsa koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

Koalisyon görüşmelerinden de sonuç çıkmazsa cumhurbaşkanı tarafından bir "teknik hükümet" atanması ve erken seçime gidilmesi ihtimali de bulunuyor.

Siyaset uzmanlarının ilk yorumları, bu yıl ilk kez uygulanan karmaşık seçim yasasının "kimsenin kazanmaması için hazırlandığı ve bunda da başarılı olduğu" şeklinde oldu.

5 Yıldız'dan yapılan ilk açıklamada ise, sandık çıkış anketleri doğru çıkarsa, parlamentodaki en büyük parti olacakları ve bunun "tarihi bir sonuca işaret ettiği" belirtildi.

İtalya'da bu seçimlerin ardından, 1946'daki cumhuriyet ilanından bu yana geçen 72 yılda 65. hükümet kurulacak.

Seçimlerin sonucu, popülist ve aşırı sağcı partilerin iktidara gelme ihtimali nedeniyle AB ve piyasalar tarafından da yakından izleniyor.

İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre seçimlerden 'koalisyon' çıktı

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