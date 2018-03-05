İtalya’da Seçimin Galibi Popülist ve Sağ Partiler Oldu

İtalya’da dün yapılan genel seçimlerin galibi popülist ve sağ partiler oldu. Seçimlerde statüko karşıtı liderlerin elde ettiği başarı ve ana akım partilerin hüsrana uğraması Euro bölgesinde tedirginlik yarattı. Ancak seçimlerde hiçbir ittifak ya da parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişemedi.

Bu sonuçlarla, Avrupa Birliği’nin (AB) üçüncü büyük ekonomisinin uzun bir siyasi istikrarsızlık dönemine girecek gibi göründüğü yorumları yapılıyor. Seçimlerde en yüksek oyu yüzde 37’yle sağcı ittifak toplarken, tek başına en çok alan partiyse popülist yüzde 32’yle 5-Yıldız Hareketi oldu.

Sağcı ittifak içerisinde en yüksek oyu alan göçmenlik karşıtı Lig partisi, ülkeyi yönetmeye hak kazandıklarını savundu.

Partinin lideri Matteo Salvini düzenlediği basın toplantısında, “Yönetme hakkı ve görevine sahibiz” derken, AB’ye karşı şüpheci bir yönetimin göreve gelmesi ihtimali karşısında borsalar ve Euro geriledi. Ancak Salvini yatırımcıların endişe etmesine gerek olmadığını söyledi.

5-Yıldız Hareketi’nin lideri de, sorumlu bir liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.