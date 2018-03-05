İtalya’da Seçimin Galibi Popülist ve Sağ Partiler Oldu

İtalya’da dün yapılan genel seçimlerin galibi popülist ve sağ partiler oldu. Seçimlerde statüko karşıtı liderlerin elde ettiği başarı ve ana akım partilerin hüsrana uğraması Euro bölgesinde tedirginlik yarattı. Ancak seçimlerde hiçbir ittifak ya da parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişemedi.
Bu sonuçlarla, Avrupa Birliği’nin (AB) üçüncü büyük ekonomisinin uzun bir siyasi istikrarsızlık dönemine girecek gibi göründüğü yorumları yapılıyor. Seçimlerde en yüksek oyu yüzde 37’yle sağcı ittifak toplarken, tek başına en çok alan partiyse popülist yüzde 32’yle 5-Yıldız Hareketi oldu.
Sağcı ittifak içerisinde en yüksek oyu alan göçmenlik karşıtı Lig partisi, ülkeyi yönetmeye hak kazandıklarını savundu.
Partinin lideri Matteo Salvini düzenlediği basın toplantısında, “Yönetme hakkı ve görevine sahibiz” derken, AB’ye karşı şüpheci bir yönetimin göreve gelmesi ihtimali karşısında borsalar ve Euro geriledi. Ancak Salvini yatırımcıların endişe etmesine gerek olmadığını söyledi.
5-Yıldız Hareketi’nin lideri de, sorumlu bir liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.
31 yaşındaki Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, “Tüm siyasi güçlerle konuşmaya açığız. Tüm ülkeyi temsil eden bir siyasi güç olarak İtalya’ya bir hükümet verme sorumluluğunu hissediyoruz” dedi.
Seçimlerin sonuçlarının bugün resmen ilan edilmesi beklenirken, hiçbir grubun tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemediği kesin görünüyor. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın da Nisan ayı başlarına kadar resmi koalisyon görüşmelerini başlatması beklenmiyor.
Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nun bir sözcüsü, İtalya’da istikrarlı bir yönetimin kurulabileceğinden emin olduğunu söyledi.
Salvini, Euro ve AB’yi ulusal bütçelere kısıtlamalar getirdiği gerekçesiyle eleştirirken, “Euro hataydı ve hata olarak kalmaya devam edecek” dedi.
Sağcı ittifakta eski başbakan Silvio Berlusconi’nin Forza Italia partisi de bulunuyor.
Salvini, Lig partisi olarak geniş bir koalisyona ilgi duymadıklarını ancak tüm partilerle görüşmek istediklerini belirtti.
Partinin ekonomi şefi Claudio Borghi da 5 Yıldız Hareketi’yle ittifak ihtimalini gündeme getirdi. Böyle bir ittifakın kurulması halinde Avrupa’yla entegrasyona ilginin daha da azalacağı tahmin ediliyor.
Avrupa’da 2008 finansal krizinden bu yana kurulu düzen karşıtı partiler yükselişte.
Ekonominin 10 yıl öncesine göre yüzde 6 gerilediği ve işsizliğin de yüzde 11 civarında takılı kaldığı İtalya’da seçimlerin en büyük kaybedeni ise 2013’ten bu yana ülkeyi yöneten parti oldu.
Ilımlı bir ekonomik toparlanmaya öncülük etse de son 4 yılda 600 binin üzerinde göçmen akışı nedeniyle tepkilere maruz kalan Demokratik Parti’nin merkez sol koalisyonu yüzde 22 oy toplayabildi.
Partinin lideri ve eski başbakan Matteo Renzi bugün basın toplantısı düzenleyecek ve istifa kararı açıklayacağı yönünde tahminler yapılıyor.
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