İtalya'da seçimler sonrası koalisyon seçenekleri tartışılıyor

İtalya'da geçen Pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından olası koalisyon ihtimalleri de masaya yatırılmaya başladı. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yeni üyelerinin belirlendiği seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak parlamentonun iki kanadının herhangi birinde çoğunluğu elde edemedi. Seçime ittifak halinde giren sağ partiler yüzde 37 ile en fazla oyu alırken, popülist 5 Yıldız Hareketi yüzde 32 ile tek başına en çok oyu alan parti oldu. Merkez-sol ittifak ise yüzde 22'de kaldı. Aşırı sağcı, göç, Avrupa Birliği (AB) ve sistem karşıtı siyasi hareketlerin güç kazandığı seçimler, AB'ye yakın görülen merkez partiler ve sol içinse hezimetle sonuçlandı. Bu tabloda olası hükümet formülü seçenekleri şöyle görünüyor: Sağ ittifak+saf değiştirenler: Toplamda en fazla oyu alan sağ ittifak (Kuzey Ligi, Haydi İtalya ve İtalya'nın Kardeşleri) hükümet kurma görevinin kendilerine verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumda başbakanlık koltuğuna en yakın isim aşırı sağcı Lig lideri Matteo Salvini. Sağ ittifakın sandalyeleri parlamentoda çoğunluğun altında kalsa da, diğer partilerden parlamentoya giren kişileri kendi saflarına çekerek sandalye sayısını artırabilir.

Geçmişte benzer senaryolar yaşanmış olsa da, bu kez saf değiştirmesine ihtiyaç duyulan kişi sayısı fazla yüksek bulunuyor: Sağ ittifakın bu formülle iktidara gelebilmesi için başka partilerden Temsilciler Meclisi'nde 50'den fazla milletvekili, Senato'da da 30 kadar senatörü kendi saflarına çekmesi gerekiyor. 5 Yıldız Hareketi+Lig(+İtalya'nın Kardeşleri): Seçimde tek başına en fazla oyu alan parti olan 5 Yıldız Hareketi ile, sağ ittifak içinde en fazla oya sahip Lig'in toplam sandalye sayıları parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğa ulaşmalarına yetiyor. Bu koalisyona, sağ ittifakta yer alan neo-faşizm bağlantılı İtalya'nın Kardeşleri'nin de katılması da mümkün. Böyle bir koalisyon olasılığı, aşırı sağ, sistem karşıtları ve popülistleri bir araya getirdiği için AB ve piyasalar açısından en kötü senaryo olarak değerlendiriliyor. Fakat bu formülün gerçekleşebilmesi için Lig lideri Matteo Salvini'nin iktidarın küçük ortağı olmayı kabul etmesi gerekiyor, oysa sağ ittifak liderliğinde bir koalisyon kurulursa Salvini'nin başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.