İtalya'da sinema sektöründen 124 kadından cinsel tacize karşı manifesto

Getty Images Isabella Ferrari

İtalya'da sinema sektöründe çalışan 124 kadın bir manifesto yayımlayarak cinsel tacizin bir sistem sorunu olduğunu vurguladı ve "kadınlar ve erkekler arasındaki yeni dengeyi yansıtan bir toplum için birleşme" çağrısı yaptı.

İlk olarak La Repubblica gazetesinin internet sitesinden yayımlanan "Ortak muhalefet" başlıklı manifestoda, Ambra Angiolini, Isabella Ferrari, Valeria Golino, Giovanna Mezzogiorno, Alba Rohrwacher gibi uluslararası şöhrete sahip aktrislerin yanı sıra kamera arkasında çalışan kadınların da imzası bulunuyor.

Manifesto, "Gösteri dünyasındaki kadınlardan tüm kadınlara: Çalışma alanlarının yenilenmesi ve kadınlarla erkekler arasında yeni bir dengeyi yansıtan bir toplum için birleşelim" seslenişiyle açılıyor.

ABD'deki Weinstein vakasından bu yana çok sayıda ülkede özellikle sinema sektöründeki kadınların "sıradan ve bir o kadar da kan dondurucu gerçekleri ifşa ettiği" hatırlatılıyor ve şöyle devam ediliyor:

"Bu metin, İtalya'da konuşma cesareti gösteren ve bu yüzden saldırıya uğrayan kadınlarla dayanışma eylemidir. Sizlere teşekkür ediyoruz, çünkü biliyoruz ki söyledikleriniz doğru, bunu biliyoruz çünkü biz de farklı şekillerde de olsa benzer şeyleri yaşadık. Sizi destekliyoruz ve gelecekte de yaşadıklarını anlatacak olanları destekleyeceğiz."