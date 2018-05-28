İtalya’da Teknokrat Hükümeti Kuruluyor

İtalya’da siyasi gerilim tırmanırken, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümeti kurma görevini ekonomist Carlo Cattarelli’ye verdi.

Cattarelli’den ülkeyi muhtemelen yaz mevsimi sonrası erken seçime götürecek tarafsız bir hükümet kurması bekleniyor.

4 Mart günü yapılan seçimlerde en fazla oyu 5 Yıldız Hareketi aldı. 5 Yıldız Hareketi, hükümeti kurmak üzere sağ kanadın lider partisi Lig ile anlaşmaya vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Mattarella, koalisyonun Maliye Bakanı adayı Paolo Savona’yı, Euro karşıtı olduğu gerekçesiyle veto etti. Koalisyon da başka bir isim belirlemeyi reddedince Başbakan adayı Giuseppe Conte Pazar akşamı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade etti.

Eski bir Uluslararası Para Fonu (IMF) çalışanı olan Cottarelli Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın ülkeyi erken seçimlere götürecek hükümet kurma önerisini kabul ettiğini belirtti.

İtalya’da 4 Mart’taki seçimlerden bu yana ülkede zorlu bir siyasi süreç yaşanıyor. Uluslararası yatırımcılar da İtalya’ya yatırım yapma konusunda çekinceli davranıyor.