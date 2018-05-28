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İtalya’da Teknokrat Hükümeti Kuruluyor

28.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

Koalisyonun Maliye Bakanı adayı Paolo Savona’yı, Euro karşıtı olduğu gerekçesiyle veto eden Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümeti kurma görevini eski bir IMF ekonomistine verdi

İtalya’da Teknokrat Hükümeti Kuruluyor

İtalya’da siyasi gerilim tırmanırken, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümeti kurma görevini ekonomist Carlo Cattarelli’ye verdi.

Cattarelli’den ülkeyi muhtemelen yaz mevsimi sonrası erken seçime götürecek tarafsız bir hükümet kurması bekleniyor.

4 Mart günü yapılan seçimlerde en fazla oyu 5 Yıldız Hareketi aldı. 5 Yıldız Hareketi, hükümeti kurmak üzere sağ kanadın lider partisi Lig ile anlaşmaya vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Mattarella, koalisyonun Maliye Bakanı adayı Paolo Savona’yı, Euro karşıtı olduğu gerekçesiyle veto etti. Koalisyon da başka bir isim belirlemeyi reddedince Başbakan adayı Giuseppe Conte Pazar akşamı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade etti.

Eski bir Uluslararası Para Fonu (IMF) çalışanı olan Cottarelli Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın ülkeyi erken seçimlere götürecek hükümet kurma önerisini kabul ettiğini belirtti.

İtalya’da 4 Mart’taki seçimlerden bu yana ülkede zorlu bir siyasi süreç yaşanıyor. Uluslararası yatırımcılar da İtalya’ya yatırım yapma konusunda çekinceli davranıyor.

Cottarelli piyasaları rahatlatabileceğini söyledi.

Son günlerde mali piyasalarda gerilimin arttığına dikkat çeken Cottarelli, her durumda İtalya ekonomisinin büyüdüğünü ve kamu harcamalarının kontrol altında olduğunu kaydetti.

Ancak İtalya’da Euro karşıtlığının güç kazanması ve yeni yaklaşan seçimler nedeniyle piyasalar rahatlamış değil. Devlet tahvillerinin faiz oranı Cottarelli’nin atanmasına rağmen daha da arttı. 10 yıllık faiz oranı %1,7’den %2,6’ya yükseldi.

Mattarella haftalar önce patilerin İtalya’nın geleceği için biraraya gelip uygun bir koalisyon oluşturamaması halinde ülkeyi erken seçime götürecek bir teknokrat atayacağını açıklamıştı. Pazar akşamı yaptığı da bu oldu. Mattarella, popülistlerin ekonomi bakanı için belirledikleri ismi onaylamayı reddetti.

Mattarella’nın vetosu 5-Yıldız lideri Luigi Di Maio’nun tepkisini çekti ve cumhurbaşkanını azil süreci ile tehdit etti.

Cottarelli de kuracağı hükümetin meclisten güvenoyu alamayabileceğinin farkında.

Cottarelli parlamentodan onay alınamaması halinde hükümetin hemen istifa edeceğini ve görevinin seçime kadar rutin yönetim işlerini yürütmek olduğunu kaydetti.

Cottarelli, kabinesinin onaylanması halinde bütçeyi sunacağını belirtti. Bütçenin Aralık ayında onaylanması gerekiyor.

Cottarelli, bundan sonra Mattarella’nın Parlamentoyu feshedeceğini ve 2019 seçimleri çağrısı yapacağını kaydetti.

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