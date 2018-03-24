İtalya'da Temsilciler Meclisi başkanlığına popülist 5 Yıldız Hareketi'nden Fico seçildi

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni parlamento toplanarak Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarını seçti.

4 Mart seçimlerinde hiçbir parti ya da ittifakın parlamentoda çoğunluğu elde edememesi nedeniyle yeni hükümet konusundaki belirsizlik sürüyor. Ancak parlamentonun iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi başkanlarının seçimi, olası bir hükümet formülüyle ilgili ipuçları da veriyor.

Dün ilk kez toplanan parlamentoda dün yapılan oylamalarda Senato ve Temsilciler Meclisi başkanları seçilemezken, bugünkü oturumda her iki kanadın da yeni başkanları belirlendi. Temsilciler Meclisi'nin başkanlığına, seçimlere tek başına girerek en çok oyu alan parti olan 5 Yıldız Hareketi'nden Roberto Fico seçildi. Fico, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 422 oy aldı.

Senato başkanlığına ise, seçime ittifak halinde giren sağ partilerden Haydi İtalya'dan Maria Elisabetta Alberti Casellati getirildi. 315 sandalyeli Senato'dan Caselleti'ye 240 oy çıktı.

Sağ-5 Yıldız anlaşması ihtimali

Senato ve Temsilciler Meclisi başkanlarının seçimi, olası bir koalisyon hükümeti için gösterge teşkil etmesi bakımından da önemli. Bu seçimler doğrudan bir hükümet anlaşmasına işaret etmese de, bazı kilit noktaların netleştiğini söylemek mümkün: Seçime iktidar partisi olarak giren merkez-soldaki Demokratik Parti'nin muhalefette kalması, sağ ittifak ile 5 Yıldız Hareketi'nin yeni hükümet için anlaşmaya varması olasılığı somutlaştı.