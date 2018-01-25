İtalya’da Tren Raydan Çıktı

İtalya'nın kuzeyinde Trenord şirketine ait bir yolcu treni raydan çıktı, en az üç kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ağır yaralandı. Tren enkazının içinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
Milano'ya doğru giden tren, Pioltello Limito istasyonu yakınında raydan çıktı. Kaza kente giriş ve çıkışlarda demiryolu trafiğinin durmasına neden oldu.
Trenin ortasında yer alan en az iki ana vagon raylardan çıktı, ancak belli bir açıda devrilmeden kaldı.
Lombardiya bölgesinin doğusundaki Cremona kentinden çıkan tren, Milano'nun Garibaldi tren istasyonuna gidiyordu. Yerel yetkililere göre trenin demiryolu makasında raydan çıktığı sanılıyor.
Trenord, Lombardiya bölgesinde hizmet veren yerel bir tren şirketi. Yolcular şirketin kirli ve kalabalık trenlerinin yanı sıra, sık sık rötar yapmasından da şikayetçi.
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