İtalya'da yabancı düşmanlığı korkusu

Örgütler, hükümetin vaatlerini gerçekleştiremeyeceği umudunu taşıyor. Bernd Riegert'in izlenimleri...Söz dönüp dolaşıp yüksek sayıdaki mültecinin İtalya'ya sığınmasına geldiğinde İtalyanca öğretmeni Chiara Bergamini "Dersten sonra birlikte yakındaki bir lokale gidiyoruz. Buradakiler genellikle göçmenlere karşılar ama bizimle birlikte gelenlere ses çıkartmıyorlar” diyor. Bergamini göçmenlerle tanışıp konuşanların görüşlerini değiştirdiklerini anlatıyor. Bergamini ‘In Migrazione' adlı yardım kuruluşu hesabına haftada dört kez çeşitli ülkelerden gelen yabancılara dil dersi veriyor. İltica başvurularının ya da ikamet izinlerinin karar bağlanmasını bekleyen göçmenlerin çoğu yakındaki bir kampta kalıyor. Kadın öğretmen çoğu göçmenin okuma yazma bilmediğini ve travma geçirdiğini belirtiyor. Depresyon geçirenlerin yataktan kalkmadıklarını ve yakınlarıyla irtibat kurabilmek için bütün gün gözlerini cep telefonlarından ayırmadıklarını anlatıyor. Ekonomik nedenlerle İtalya'ya gelenlerin çalışamadıkları için hayal kırıklığı içinde olduklarını belirten Bergamini aralarında suç işleyen, hırsızlık yapan ve şiddete başvuranların da bulunduğunu gizlemiyor. Ancak çoğunluğun müteşekkir ve alçak gönüllü olduğunu söylüyor.

‘Salvini'yi tanımıyorum' Hamadoun Fofana sağ milliyetçi Kuzey Ligi'nin muhtemel içişleri bakanı Matteo Salvini'nin İtalya'daki yarım milyon kaçak göçmenin sınır dışı edilmesini istediğinden haberi olmadığını belirtiyor ve ekliyor: "Salvini'yi tanımıyorum. Şimdiye kadar bana kötü davranılmadı. Dilerim bundan böyle de davranılmaz.” Yasal göçmen statüsü alan 25 yaşındaki Fofana 2015 yılında Mali'den kaçmış. Mültecilere yardım kuruluşu ‘İn Migrazione'nin başkanı Simone Andreotti, Lig partisinin lideri Salvini'nin "Neredeyse hepsi suç işleyen göçmenlerden kurtulmamız lazım" şeklindeki sözlerinin kendisini endişelendirdiğini söylüyor. Andreotti "Hava değişmeye başladı. Yabancı görünümlülerle göçmenlere yapılan saldırılar artabilir. Şubat ayında Macareta'da bir İtalyan siyahilere ateş etmiş ve bu olay ırkçılığı protesto gösterilerine yol açmıştı. Mülteci adaylarının kaldıkları kamplar iyi durumda değil. Daha da kötüleşebilir” diyor. Simone Andreotti İtalya'daki göçmenlerin entegrasyonuna önem verilmemesinden şikâyetçi. Büyük kentlerin dışındaki kamplarda kalan göçmenler yerli halkla iletişim kuramıyor, ülkenin dil ve adetlerini öğrenemiyorlar. Bu uygulamanın sosyal demokrat hükümet tarafından başlatıldığını hatırlatan Andreotti, "Durum Salvini döneminde herhalde düzelmez. Göçmenlere İtalya'nın sadece kaldıkları kamplarla sınırlı olmadığını anlatıyor ve kendilerine meşgale bulmalarını öneriyoruz” diyor. Chiara Bergamini ekliyor: "Çoğu zaman kaçak çalışıyor ve organize suç şebekelerinin eline düşüyorlar.”