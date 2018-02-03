İtalya'da yabancılara bir araçtan ateş açıldı: 6 yaralı

İtalya'nın Macerata kentinde bir araçtan açılan ateşte en az 6 siyah göçmen yaralandı. Saldırının faili olduğu belirtilen bir İtalyan, faşist selamı yaparak "Yaşasın İtalya" diye bağırdıktan sonra gözaltına alındı.

İtalyan polisinden yapılan açıklama ve basındaki haberlere göre, Macerata kentinde sabah saatlerinde bir araçtan ateş açılması üzerine alarm verildi. Belediyeden yapılan duyuruda halktan evlerinden ya da iş yerlerinden çıkmamaları istendi. Cumartesi günü de eğitime devam eden okullarda öğrencilerin dışarıya çıkışına izin verilmedi. Toplum taşıma servisleri geçici olarak durduruldu. Kentin belli noktaları da bloke edildi.

Tamamı yabancı olmak üzere 6 kişiyi yaralayan saldırgan daha sonra aracından inerek boynuna bir İtalyan bayrağı astı ve faşist selamı vererek "Yaşasın İtalya" diye bağırdı. Saldırgan daha sonra bölgedeki güvenlik güçlerine teslim oldu.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi'nden aday olmuştu

Gözaltına alınan zanlının 28 yaşındaki Luca Traini isimli İtalyan olduğu belirtildi. Traini'nin Macerata'da 2017 yerel seçimlerinde aşırı sağcı Kuzey Ligi'nden aday olduğu ortaya çıktı.