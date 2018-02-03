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İtalya'da Yargıtay'dan Facebook kararı: Başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak suç

03.02.2018 17:16 | Son Güncelleme

İtalya'da Yargıtay, 30 yaşındaki bir kadının Facebook profilinde başkasının fotoğrafını kullanmasının "insanları yanıltmak amacıyla başkasının kimliğine bürünme" suçu olduğuna hükmetti. "Facebook mahkumu" kadın, 3 bin 750 euro ceza ödeyecek.

İtalya'da Yargıtay'dan Facebook kararı: Başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak suç

İtalya'da Yargıtay, Facebook'ta profil fotoğrafı olarak başka bir kişinin görüntüsünü kullanmanın suç olduğuna hükmetti.

Kuzeydeki Pordenone kentinde yaşayan 30 yaşındaki bir kadın, Facebook profilinde bir başkasının fotoğrafını kullandığı gerekçesiyle "başkasının kimliğine bürümekten" suçlu bulundu ve 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezası 3 bin 750 euro para cezasına çevrilirken, kadının cezayı 30 taksitte ödemesine karar verildi.

"Facebook mahkumu" kadın mahkeme masraflarını da karşılayacak.

İtalyan yargı sisteminde son karar mercii olan Yargıtay'ın kararları temyiz edilemiyor.

1 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILABİLİR

Yargıtay kararını, İtalyan Ceza Kanunu'nun 494. maddesine dayandırdı. Söz konusu madde, "kendisi ya da başkaları için avantaj elde etmek ya da başkalarını zarara uğratmak ya da yanıltmak amacıyla" başkalarının kimliğini gösterir özelliklerini almanın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini belirtiyor.

İtalyan basını bu kararla, sosyal medyada "olduğundan daha güzel görünmek" ya da "görüntüsünü saklamak" niyetiyle başkalarının fotoğraflarını kullanmanın "pahalıya patlayacağını" yazdı.

Facebook'ta da, "Topluluk Standartları" başlığı altında "İnsanlar Facebook'ta gerçek kimliklerini kullanarak bağlantı kurar... diğer kişileri taklit eden tüm profilleri kaldırıyoruz" deniliyor.

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Facebook İtalya profil resmi

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