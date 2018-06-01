İtalya’da Yeni Hükümet Yemin Etti

İtalya’da popülist hükümetin son dakika anlaşmasıyla kurulması Avrupa Birliği’ne şüpheyle bakan siyasiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, erken seçim tehdidinin ortadan kalkmasıyla Milano Borsası da yükseldi.
5-Yıldız Hareketi ve sağ-kanat Lig partisi’nin oluşturduğu kabine Cuma günü ilerleyen saatlerde yemin etti. Anlaşmanın yolunu açansa daha önce önerilen ve cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ekonomi bakanı adayının değiştirilmesi oldu.
Avrupa’nın popülistleri ve aşırı sağcıları İtalya’daki hükümete destek verdi. Fransa’nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, ‘koalisyona bravo’ şeklinde tweet attı.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması konusunda önemli rol oynayan UKIP’nin eski lideri Nigel Farage da koalisyonun iki liderine başarılar diledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, İtalya’yı sevdiğini söyledi ancak İtalya’daki sorunların nedeninin Avrupa Birliği olduğu yönündeki İtalyan politikacıların suçlamalarını kabul etmedi.
Juncker, “İtalyanlar ülkenin yoksul bölgeleriyle ilgilenmek zorunda. Bu daha çok çalışmak, daha az yolsuzluk demek. Onlara yardım edeceğiz her zamanki gibi. Ama bu oyunu oynamayın” dedi.
Juncker’in açıklamaları İtalya’da tepkiye neden oldu. Lig Partisi lideri Matteo Salvini, açıklamaları ‘ırkçı’ olarak niteledi.
Avrupa Birliği sözcüsü Mina Andreeva, Juncker’in yorumlar nedeniyle üzgün olduğunu, konuşmasında sadece İtalya’yı sevmesine vurgu yaptığını ve Avrupa Birliği yöneticisinin yeni hükümetle çalışma taahhüdü olduğunu kaydetti.
İtalya’da Mart ayında yapılan seçimler ülkede aylarca süren siyasi belirsizliğie neden olmuş, Mattarella Conte’ye hükümeti kurma yetkisi vermişti.
Conte’nin hükümeti kurma çabaları geçen Pazar günü Mattarella’nın İtalya’nın euro bölgesinde kalmasına kuşkuyla bakan ekonomi bakanı adayını veto etmesinin ardından darbe yemişti.
Karardan piyasalar da olumsuz etkilenmişti.
Yeni kabinede Savona Avrupa ilişkileri bakanı olurken, ekonomi bakanlığı Roma Üniversitesi’nde ana akım ekonomist Giovanni Tria’nın oldu. Tria, merkez sağda eski başbakan Silvio Berlusconi’nin Forza Italy partisine yakın bir isim.
Conte’nin iki yardımcısı koalisyondaki parti liderleri Di Maio ve Salvani olacak.
Di Maio, ekonomi geliştirme bakanlığını alırken, Salvini içişleri bakanı oldu.
Seçimlerde partisi Demokrat Parti tarihindeki en kötü sonucu yaşayan eski Başbakan Matteo Renzi, hükümete başarılar diledi ve sivil muhalefet olacaklarını belirtti.
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