İtalya’da Yeni Hükümet Yemin Etti

İtalya’da popülist hükümetin son dakika anlaşmasıyla kurulması Avrupa Birliği’ne şüpheyle bakan siyasiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, erken seçim tehdidinin ortadan kalkmasıyla Milano Borsası da yükseldi.

5-Yıldız Hareketi ve sağ-kanat Lig partisi’nin oluşturduğu kabine Cuma günü ilerleyen saatlerde yemin etti. Anlaşmanın yolunu açansa daha önce önerilen ve cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ekonomi bakanı adayının değiştirilmesi oldu.

Avrupa’nın popülistleri ve aşırı sağcıları İtalya’daki hükümete destek verdi. Fransa’nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, ‘koalisyona bravo’ şeklinde tweet attı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması konusunda önemli rol oynayan UKIP’nin eski lideri Nigel Farage da koalisyonun iki liderine başarılar diledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, İtalya’yı sevdiğini söyledi ancak İtalya’daki sorunların nedeninin Avrupa Birliği olduğu yönündeki İtalyan politikacıların suçlamalarını kabul etmedi.

Juncker, “İtalyanlar ülkenin yoksul bölgeleriyle ilgilenmek zorunda. Bu daha çok çalışmak, daha az yolsuzluk demek. Onlara yardım edeceğiz her zamanki gibi. Ama bu oyunu oynamayın” dedi.