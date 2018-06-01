İtalya’da yeni hükümet yemin etti

Yeni hükümetin parlamentodan da güvenoyu alması gerekiyor.İtalya’da yapılan 4 Mart'ta yapılan parlamento seçimlerinden yaklaşık üç ay sonra Beş Yıldız Hareketi ile Lig Partisi’nin kurduğu koalisyon hükümeti yemin ederek göreve başladı. Yeni Başbakan Giuseppe Conte ile hükümet üyeleri Cuma günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın huzurunda yemin etti.

53 yaşındaki hukuk profesörü Conte'nin parlamentodan da güvenoyu alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi parlamentoda çoğunluğu oluşturuyor. İtalyan parlamentosunun iki kanadında da güvenoyu için oylamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Yeni kurulan hükümette, Lig Partisi lideri Matteo Salvini İçişleri Bakanı oldu. Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio ise Çalışma ve Sanayi Bakanlığı görevini üstlendi. Yeni kabinede Enzo Moavero Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Parti üyesi olmayan Giovanni Tria Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak kabinede yer aldı. Ortak para birimi Euro'ya kuşkuyla yaklaşan Paolo Savona Avrupa İşleri Bakanlığını üstlendi.