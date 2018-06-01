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İtalya’da yeni hükümet yemin etti

01.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

İtalya’da Conte liderliğinde kurulan popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti yemin ederek göreve başladı.

İtalya’da yeni hükümet yemin etti

Yeni hükümetin parlamentodan da güvenoyu alması gerekiyor.İtalya’da yapılan 4 Mart'ta yapılan parlamento seçimlerinden yaklaşık üç ay sonra Beş Yıldız Hareketi ile Lig Partisi’nin kurduğu koalisyon hükümeti yemin ederek göreve başladı. Yeni Başbakan Giuseppe Conte ile hükümet üyeleri Cuma günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın huzurunda yemin etti.

53 yaşındaki hukuk profesörü Conte'nin parlamentodan da güvenoyu alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi parlamentoda çoğunluğu oluşturuyor. İtalyan parlamentosunun iki kanadında da güvenoyu için oylamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Yeni kurulan hükümette, Lig Partisi lideri Matteo Salvini İçişleri Bakanı oldu. Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio ise Çalışma ve Sanayi Bakanlığı görevini üstlendi. Yeni kabinede Enzo Moavero Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Parti üyesi olmayan Giovanni Tria Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak kabinede yer aldı. Ortak para birimi Euro'ya kuşkuyla yaklaşan Paolo Savona Avrupa İşleri Bakanlığını üstlendi.

Koalisyon ortakları, Savona'yı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı için öngörmüş, ancak Savona Cumhurbaşkanı’nın vetosu ile karşılaşmıştı. Bunun üzerine hükümeti kurmakla görevlendirilen Conte görevi iade etmişti. Ancak Beş Yıldız Hareketi ve Lig Partisi yeniden görüşmelerde bulunarak, uzlaşma sağlamış ve hükümeti yine Conte’nin kurmasını önermişlerdi. Cumhurbaşkanı Matarello da, hükümeti kurma görevini yine Conte’ye vermişti.

Yeni hükümetin izleyeceği siyaset

İtalya’daki yeni popülist hükümetin geçen yıllarda izlenen tasarruf politikasını bırakarak emekliye ayrılma yaşını düşüreceği ve vergilerde indirim yapacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, yeni hükümet Avrupa Birliği (AB) sözleşmelerinin de gözden geçirilmesini istiyor. Ancak seçimlerden önce gündeme getirilen Euro Bölgesi'nden çıkılmasının söz konusu olmadığı belirtiliyor.

Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada izleyecekleri çizgiyi “biraz daha az vergi, biraz daha fazla güvenlik, biraz daha fazla iş ve biraz daha az yasadışı göçmen” sözleriyle dile getirdi.

AB'nin mesajı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında reform yolunda ilerleyen İtalya’nın yanında olacaklarını ve İtalya’nın AB’nin geleceğine dair beklentilerini ve önerilerini dikkate alacaklarını ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Conte'ye gönderdiği mesajında İtalya’nın yeni başbakanını tebrik ederek birlik çağrısında bulundu. Conte'nin hem İtalya hem de AB açısından zor bir dönemde göreve başladığını ifade eden Tusk, "ortak zorlukları birlikte aşabilmek için birlik ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını” belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, İtalya'daki yeni hükümete karşı yaklaşımlarının “açık” olacağını ifade etti. Açıklamada, iyi bir işbirliği sağlanması için Alman hükümetinin her türlü çabayı göstereceği kaydedildi.

AFP,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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