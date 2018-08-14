İtalya’da Yol Çöktü

İtalya’nın Cenova kentindeki sert fırtına sonrasında bir viyadük çöktü.

İtalyan İçişleri Bakanlığı’na göre en az 11 kişi öldü, 5 kişi de ağır yaralandı.

İtfaiye birimleri yetkililerinden Amalia Tadeschi, enkazın altında 20’ye yakın aracın olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada 2 kişinin de canlı olarak enkaz altından çıkarıldığını belirten Tadeschi, arama-kurtarma çalışmalarında polis köpeklerinin kullanıldığını ve enkazı kaldırma çalışmalarının da başladığını ifade etti.

İtalyan basını, viyadüğün 200 metrelik bir bölümünün çöktüğünü belirtirken, Tadeschi çöken bölümün 80 metre olduğunu açıkladı.

“Morandi Köprüsü” olarak geçen viyadük, ülkenin kuzeyindeki Lombardy ve Piedmont bölgeleriyle Liguria bölgesindeki plajları birbirine bağlayan, ve İtalya-Fransa arasındaki ana otoyola geçişi sağlayan önemli bir otoyolda bulunuyor.

