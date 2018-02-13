İtalya'daki göçmenlere saldırı: Macareta'daki olay ırkçılık tartışmasını gözler önüne serdi

"Siyah olmak benim seçimim değil. Siyah birini öldürmeye çalışmak kötü bir fikir" diye de devam ediyor.

Wilson "İlk silah seslerini duyduk. Bu ilk seslerden sonra 'Silah değildir' dedik. Çünkü Avrupa'daydık" diye anlatıyor.

Luca Traini aynı gün beş göçmeni daha vurdu. Hepsi hayatta. Bir fırının vitrininde açtığı kurşun deliği hala tamir edilmemiş.

Kuaförlük yapan Otioto aldığı kurşun yarası nedeniyle hastanede tedavi görüyor. O kadar alçak sesle konuşuyor ki, ne dediğini anlamak zor.

"Belki hayatımın geri kalanı boyunca İtalya'da kalacağım" diyor.

Ancak gerçek şu ki, çok sayıda İtalyan onun ve diğerlerinin gitmesini istiyor.

Son dört yılda İtalya'ya 600 bin göçmen girdi. Hepsi İtalya'da kalmasa da gelişleri ülkeyi değiştirdi.

'Saatli bomba'

Aşırı sağ, göçmenleri suç ve hastalık getirmekle suçluyor.

Luca Traini'ye çekici gelen de bu söylem. Geçen yıl yerel seçimlerde göçmen karşıtı Kuzey Birliği Partisi'nden aday oldu. Bu, görüşleri nedeniyle altı kişiyi vurup öldürmeye çalışmasından önceydi. Ancak Macareta'daki arkadaşları Traini'nin son bir yıldır aşırılık yanlısı görüşlerine tanık olmuşlar.

Traini'nin gittiği spor salonunun sahibi Francesco Clerico "Luca birden değişti. Salonda aşırılık yanlısı, ırkçı görüşlerini dile getirmeye başladı. Çok şaşırmıştık" diyor.

"Luca Traini kötü bir insan değil, sadece cahil ve her şeyi aşırı. Sürekli parçası olacağı bir topluluk alıyordu ve aşırı sağ onu baştan çıkarttı.

"Onun gibi biri böyle faşist ve ırkçı bir ortamda her an patlayabilecek bir saatli bombaydı."