İtalya'dan 450 sığınmacıya izin çıktı

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini Cumartesi günü, Akdeniz’de yer alan İtalyan adası Lampedusa yakınlarında kurtarılan 450 sığınmacının karaya çıkmasına izin vereceklerini açıkladı.

Sığınmacılar geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği’nin sınır koruma teşkilatı Frontex ve İtalyan sınır polisine ait gemilerce kurtarılmıştı. Ancak Libya'dan demir alan bir gemide bulunan sığınmacıların hangi ülkede karaya çıkacağı Malta ve İtalya arasında krize neden olmuştu.

İtalya'nın sığınmacıların Sicilya adasında karaya çıkmasına izin vermesine ilişkin kararı; Almanya, Fransa, Malta, İspanya ve Portekiz'in söz konusu mülteci adaylarının bir kısmını almaya yanaşmasının ardından geldi. Bu ülkeler 50'şer sığınmacı almayı kabul etti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumartesi günü 27 Avrupa Birliği ülkesine mektup yazarak, sığınmacılar konusunda Birlik üyesi diğer ülkelere yönelik sorumluluk alma çağrısında bulunmuştu.

Ülkelerin kabul kararı üzerine İtalyan Başbakan Pazar günü Facebook hesabından yapmış olduğu paylaşımda “Avrupa’dan her zaman beklediğimiz dayanışma ve sorumluluk budur ve son Avrupa Konseyi zirvesinde varılan kararlar şimdi gerçeğe dönüşüyor” dedi.