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İtalya'dan Alman yardım kuruluşu gemilerine el koyma tehdidi

22.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

İtalya, Akdeniz’de sığınmacıları kurtaran Alman yardım kuruluşlarına ait iki gemiye İtalya'ya gelmeleri hâlinde el konulacağını açıkladı.

İtalya'dan Alman yardım kuruluşu gemilerine el koyma tehdidi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli Libya açıklarında 226 sığınmacıyı kurtarayan Alman sivil toplum kuruluşları Mission Lifeline ve Sea-Eye'ı sert bir dille eleştirerek uyardı. Salvini ve Toninelli, iki yardım kuruluşuna ait "Lifeline" ve "Seefuchs" adlı iki gemiye İtalya'da bir limana yanaşmaları hâlinde el koyulacağını, çalışanların da tutuklanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, gemilerin "yasa dışı" biçimde Hollanda bayrağı altında Akdeniz'de bulunduğunu söyledi. Yaptığı ilk açıklamada gemilerin "Hollanda'ya gitmesi gerektiğini" söyleyen Salvini daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Mission Lifeline kuruluşuna ait geminin Malta sularında olduğunu belirten Salvini, Malta'dan limanlarını gemiye açmasını istedi.

Ulaştırma Bakanı Toninelli ise sivil toplum kuruluşlarını 226 sığınmacıyı alarak "uluslararası hukuka aykırı" davranmakla suçladı. Bakan kuruluşların taşıyabileceklerinden daha fazla sığınmacıyı gemiye aldıkları için Libya sahil güvenlik görevlilerinin de duruma müdahale ettiğini söyledi.

Alman yardım kuruluşlarının Hollanda bayrağı taşımasıyla ilgili olarak Hollanda'nın AB'deki temsilciliği açıklama yaptı. Açıklamada her iki geminin de Hollanda'da kayıtlı olmadığı ifade edildi.

İtalyan yetkililerinin eleştirilerinin hedefindeki Alman yardım kuruluşu Sea-Eye kurtarma operasyonunu yarıda kesmek zorunda kalacağını açıkladı. Kuruluş Hollanda Ulaştırma Bakanlığı'nın kuruluşa ait "Seefuchs" gemisinin koruma statüsünü geri çektiğini belirtti. Açıklamada, "İki yıldan fazla bir süredir İtalyan ve Hollandalı makamlarla yapılan işbirliğinin ardından bu adım kesinlikle anlaşılır değil" denildi.

Sea-Eye gibi Hollanda bayrağı taşıyan diğer geminin ait olduğu Alman yardım kuruluşu Mission Lifeline'ın sözcüsü de açıklamasında, 226 göçmenin kurtarıldığı operasyonunun Roma'daki deniz kurtarma merkezi tarafından koordine edildiğini ve uluslararası karasularında yapıldığını belirtti. Sözcü şimdi gemilerin güvenli bir limana gitme talimatını beklediğini söyledi.

Yardım kuruluşları her iki geminin sığınmacıları kurtaran "Aquarius"un kaderini yaşamasından endişe ediyor. 600'den fazla sığınmacıyı taşıyan Aquarius İtalya ve Malta tarafından reddedilmişti. Günlerce Akdeniz açıklarında bekleyen gemiye daha sonra İspanya kapılarını açmıştı.

dpa,epd,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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