İtalya'dan Alman yardım kuruluşu gemilerine el koyma tehdidi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli Libya açıklarında 226 sığınmacıyı kurtarayan Alman sivil toplum kuruluşları Mission Lifeline ve Sea-Eye'ı sert bir dille eleştirerek uyardı. Salvini ve Toninelli, iki yardım kuruluşuna ait "Lifeline" ve "Seefuchs" adlı iki gemiye İtalya'da bir limana yanaşmaları hâlinde el koyulacağını, çalışanların da tutuklanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, gemilerin "yasa dışı" biçimde Hollanda bayrağı altında Akdeniz'de bulunduğunu söyledi. Yaptığı ilk açıklamada gemilerin "Hollanda'ya gitmesi gerektiğini" söyleyen Salvini daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Mission Lifeline kuruluşuna ait geminin Malta sularında olduğunu belirten Salvini, Malta'dan limanlarını gemiye açmasını istedi.

Ulaştırma Bakanı Toninelli ise sivil toplum kuruluşlarını 226 sığınmacıyı alarak "uluslararası hukuka aykırı" davranmakla suçladı. Bakan kuruluşların taşıyabileceklerinden daha fazla sığınmacıyı gemiye aldıkları için Libya sahil güvenlik görevlilerinin de duruma müdahale ettiğini söyledi.