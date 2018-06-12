İtalya’dan Göçmenlerin İspanya’ya Gitmesine Yardım

İtalya, kıyılarına yanaşmasına izin vermediği 629 göçmenle dolu gemiye yardım etmek için iki tekne gönderdi. Akdeniz’den kurtarılan göçmenleri taşıyan ve İtalya’yla Malta tarafından reddedilen Aquarius adlı gemiye İspanya kucak açmıştı. Gemi, İspanya’ya kötü hava koşullarında uzun bir yolculuk yapmaya hazırlanıyor.

Gemide bulunan 629 göçmenden 123’ü yanında aileleri olmayan yalnız çocuklar, 11’i aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklar ve altısı hamile kadın.

İtalya’da iktidardaki koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig partisi üyesi İçişleri Bakanı Matteo Salvini, seçim kampanyası sırasında seçmenlere Avrupa’nın göçmen yükünü eşit paylaşmasını sağlayacağı sözü vermişti.

Pazartesi günü La7 televizyonuna konuşan Salvini, “Bunların hepsi yabancı bayraklar taşıyan yabancı gemiler, bunlar insan kargosunu İtalya’ya taşıyor. Biz geçen yıllarda 650 bin göçmene ev sahipliği yaptık. Bunların hepsi bir AB ülkesi olan Malta’dan geldi. Hükümetleri, ‘İtalya’ya gidin’ diyor. Ben küçük de olsa bu kez bir yanıt verebildiğim için memnunum” diye konuştu.