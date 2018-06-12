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İtalya’dan Göçmenlerin İspanya’ya Gitmesine Yardım

12.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

İtalya, kıyılarına yanaşmasına izin vermediği 629 göçmenle dolu gemiye yardım etmek için iki tekne gönderdi

İtalya’dan Göçmenlerin İspanya’ya Gitmesine Yardım

İtalya, kıyılarına yanaşmasına izin vermediği 629 göçmenle dolu gemiye yardım etmek için iki tekne gönderdi. Akdeniz’den kurtarılan göçmenleri taşıyan ve İtalya’yla Malta tarafından reddedilen Aquarius adlı gemiye İspanya kucak açmıştı. Gemi, İspanya’ya kötü hava koşullarında uzun bir yolculuk yapmaya hazırlanıyor.

Gemide bulunan 629 göçmenden 123’ü yanında aileleri olmayan yalnız çocuklar, 11’i aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklar ve altısı hamile kadın.

İtalya’da iktidardaki koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig partisi üyesi İçişleri Bakanı Matteo Salvini, seçim kampanyası sırasında seçmenlere Avrupa’nın göçmen yükünü eşit paylaşmasını sağlayacağı sözü vermişti.

Pazartesi günü La7 televizyonuna konuşan Salvini, “Bunların hepsi yabancı bayraklar taşıyan yabancı gemiler, bunlar insan kargosunu İtalya’ya taşıyor. Biz geçen yıllarda 650 bin göçmene ev sahipliği yaptık. Bunların hepsi bir AB ülkesi olan Malta’dan geldi. Hükümetleri, ‘İtalya’ya gidin’ diyor. Ben küçük de olsa bu kez bir yanıt verebildiğim için memnunum” diye konuştu.

Öte yandan İtalya sahil güvenlik gemisi tarafından yedi farklı operasyonda kurtarılan 900’den fazla göçmenin de Çarşamba günü İtalya kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Aquarius’taki göçmenlerin bir kısmı Salı günü İtalya donanması ve sahil güvenliğine ait teknelere transfer edildi.

Sahil Güvenlik, göçmenlere yiyecek dağıttı.

Valencia’daki yetkililer geminin üç ila dört günde kıyılarına ulaşmasını bekliyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, göçmen sorununu bu ay yapılacak AB zirvesinde Avrupalı liderlerin gündemine getireceğini söyledi.

İtalya’nın ve Malta’nın reddettiği Aquarius’a limanlarını açma kararı İspanya Başbakanı sosyalist Pedro Sanchez’in kişisel kararıydı.

İspanya’da birçok bölge ve kent göçmenlere uzun dönemli destek sağlamayı önerdi. Kızıl Haç göçmenlere barınak ve tıbbi destek sağlamak için hazırlık yapıyor.

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