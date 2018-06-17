İtalyan bakan: Avrupa'nın paspası değiliz

Çoğunluğu Afrikalı 629 mülteciyi taşıyan yardım gemisinin kıyılarına yanaşmasına izin vermeme kararıyla ilgili İtalya'dan bir açıklama geldi. İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu kararın ülkesinin artık "Avrupa'nın paspası" olmadığını gösterdiğini söyledi. Seregno kasabasındaki bir yerel seçim mitinginde konuşan aşırı sağcı Lig partisi lideri Salvini, "İtalya artık ne işgal altında bir devlet ne de köle bir ülke" dedi.

İtalya'da göreve gelen yeni hükümet, Aquarius adlı yardım gemisi tarafından 9 Haziran'da kurtarılan sığınmacıların İtalya kıyılarına ayak basmasına izin vermemişti. Günlerce Akdeniz açıklarındaki gemide mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 629 sığınmacıya daha sonra İspanya kapılarını açmıştı. Yardım gemisi, yaklaşık bir hafta süren yolculuğun ardından Pazar günü İspanya'nın Valencia kentindeki limana yanaştı.

Salvini: Umarım 66 bin 629 sığınmacı daha alırlar

Beş Yıldız Hareketi ile birlikte İtalya'da yeni hükümeti kuran aşırı sağcı politikacı Salvini'den, Avrupalı ülkelere daha fazla sığınmacı alma çağrısı da geldi. Salvini, İspanya'nın 66 bin 629 daha sığınmacı almasını umduğunu söyledi. Salvini, Fransa, Malta, Portekiz ve diğer Avrupalı ülkelerin de kaçakçıların elinden kurtarılan sığınmacıları almasının kendilerini mutlu edeceğini dile getirdi. İtalya'nın sığınmacılar için yaptığı harcamalara da atıfta bulunan Salvini, "Kimi kabul edeceğimize biz karar vereceğiz" dedi.