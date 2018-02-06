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İtalyan basınında Erdoğan’ın gezisi: 'OHAL’e son vermesi istendi'

06.02.2018 13:12 | Son Güncelleme

İtalyan gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Vatikan ve Roma ziyaretinbe geniş yer ayırdı. İtalyan makamlarının görüşmelerde insan haklarına saygı ve olağanüstü hâlin'in bitirilmesi çağrısı yaptığı belirtildi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalyan basınında Erdoğan’ın gezisi: 'OHAL’e son vermesi istendi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Vatikan ve Roma ziyaretiyle ilgili olarak İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalyan makamlarının görüşmelerde insan haklarına saygı ve olağanüstü hâlin (OHAL) bitirilmesi çağrısı yaptığı belirtildi.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore baş sayfadan, "Gentiloni: Diyaloga evet ama Ankara insan haklarına saygı göstermeli" başlığını kullandı.

Gazete, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin Erdoğan ile görüşmesinde iş konularının ele alındığını ama aynı zamanda da OHAL'e son verilmesi gerektiğinin vurgulandığını yazdı.

İtalyan Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan haberde, "Hukukun üstünlüğüne ve temel haklara saygı meselesi, görüşmenin önemli konularından biriydi. Gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışma özgürlüğüne de açıkça değinildi" denildi.

'İtalya ile Erdoğan arasında soğuk hava esti'

La Stampa gazetesi manşetten "İnsan hakları konusunda İtalya ile Erdoğan arasında soğuk hava estiğini" yazdı.

Gazete manşet haberinde, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Gentiloni'nin "Ankara'nın Kürtlere karşı politikasını" eleştirdiğini, Papa Francesco'nun da "Hristiyan azınlıkların haklarının korunmasını istediğini" yazdı.

Gazetenin iç sayfalarından birinin başlığı da "Gentiloni, insan hakları ve Kürtler için Erdoğan'la düello yaptı" şeklinde oldu.

'El sıkışıldı ama sıcaklık yoktu'

Corriere della Sera da baş sayfasından Erdoğan ile İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin asık suratlı göründüğü bir fotoğrafı kullanarak "El sıkışıldı ama sıcaklık pek yoktu" diye yazdı.

Gazete, iç sayfalardan da "Ticaret anlaşmaları, Libya konusunda geniş mutabakat fakat insan hakları ihlalleri konusunda dürüst sözler" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Erdoğan ile görüşmesinden sonra İtalyan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "dürüst ve saygılı bir görüşme oldu" denilmişti.

Corriere bu ifadelere atıfla, "Dürüst sözcüğü, Mattarella'nın, Türkiye'de engellenen temel insan hakları ve Suriye kriziyle ilgli İtalya'nın pozisyonunu vurgulamaktan kaçınmadığı anlamına geliyor" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Papa Francesco

'Francesco ve yalnız sultan'

La Repubblica baş sayfadan verdiği, "Francesco ve yalnız sultan" başlıklı yorum yazısında "Rahatsız edici ama aynı zamanda da vazgeçilmez olan siyasi temsilcilere uygulanacak diplomatik kural, farklılıkları saklamadan diyalogu kesmemektir" dedi.

Yazıda ayrıca, Papa-Erdoğan buluşmasından gelen görüntülere bakılırsa "Papa'nın konuklarına gülümsemekten imtina ettiği anlaşılıyor" denildi.

'Papa, Erdoğan'a diz çöktü'

Sağ kanattaki Libero gazetesi ise, Vatikan'ı eleştirerek baş sayfasından "Papa, Erdoğan'a diz çöktü" ifadesini kullandı.

Gazete, Erdoğan'ın İtalya ziyareti boyunca gazetecilerin karşısına çıkmamasını da eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Papa Francesco ile birlikte

Berlusconi'nin seçim ittifakına Erdoğan gölgesi

Öte yandan, La Stampa gazetesi İtalya'da 4 Mart'ta yapılacak genel seçimlere ittifak halinde girmeyi planlayan sağ partiler arasında Erdoğan konusunda yaşanan görüş ayrılığına da dikkat çekti.

"Erdoğan'ın ziyareti ittifakı bölüyor" başlıklı haberde, Erdoğan ile yakın olduğu bilinen İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin de içinde yer aldığı ittifakın diğer ortaklarının ise Erdoğan'ın İtalya ziyaretini çok sert şekilde eleştirdiği vurgulandı.

Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini, "Kanlı ve özgürlük düşmanı bir İslami rejimin başkanı olan Erdoğan, İtalyan hükümeti tarafından ağırlanıyor. UTANÇ verici! İnsan hakları savunucuları neden susuyor??? Lega hükümete geldiğinde Türkiye asla Avrupa'ya giremeyecek" dedi.

İttifakın diğer ortağı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni de, "Erdoğan İtalya'da. İtalyan halkının mesajını ona biz iletelim, belli ki sol hükümet bunu yapmıyor: Avrupa'da Türkiye'ye HAYIR. Avrupa'nın İslamlaştırılmasına HAYIR" diye konuştu.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi

La Stampa, Salvini'nin Berlusconi'nin partisinden "Türkiye'nin AB'ye girmesine karşı bir önergeyi" imzalamasını istediğini de yazdı.

Haberde, Berlusconi'nin dün Roma'da Erdoğan ile görüşmeyi planladığını ancak bu görüşmenin gerçekleşmediğini de vurgulandı.

İtalyan basınında Erdoğan’ın gezisi: 'OHAL’e son vermesi istendi'

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BOZKURDA HAYVAN DİYEREK ARAPMASON KARMASI RABIS ISARETI YAPAN MILLIYETI BELIRSIZ PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARINA TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN TÜRKLÜK DÜŞMANLARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Bernus coli masondur... vatikandaki banka isvicredekinden guvenilirdir.. papa ile ortaklik dinler arasi diyolog cercevesinde ticaridir.. papa dostu olan biri TÜRK olamaz zaten TÜRKLÜĞÜ bölücülük saymasindan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alıp arap mason karışımı rabia işareti yapmasindan anlasilir
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