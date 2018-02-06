İtalyan basınında Erdoğan’ın gezisi: 'OHAL’e son vermesi istendi'

Gazete manşet haberinde, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Gentiloni'nin "Ankara'nın Kürtlere karşı politikasını" eleştirdiğini, Papa Francesco'nun da "Hristiyan azınlıkların haklarının korunmasını istediğini" yazdı.

İtalyan Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan haberde, "Hukukun üstünlüğüne ve temel haklara saygı meselesi, görüşmenin önemli konularından biriydi. Gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışma özgürlüğüne de açıkça değinildi" denildi.

Gazete, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin Erdoğan ile görüşmesinde iş konularının ele alındığını ama aynı zamanda da OHAL'e son verilmesi gerektiğinin vurgulandığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Vatikan ve Roma ziyaretiyle ilgili olarak İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalyan makamlarının görüşmelerde insan haklarına saygı ve olağanüstü hâlin (OHAL) bitirilmesi çağrısı yaptığı belirtildi.

Gazetenin iç sayfalarından birinin başlığı da "Gentiloni, insan hakları ve Kürtler için Erdoğan'la düello yaptı" şeklinde oldu.

'El sıkışıldı ama sıcaklık yoktu'

Corriere della Sera da baş sayfasından Erdoğan ile İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin asık suratlı göründüğü bir fotoğrafı kullanarak "El sıkışıldı ama sıcaklık pek yoktu" diye yazdı.

Gazete, iç sayfalardan da "Ticaret anlaşmaları, Libya konusunda geniş mutabakat fakat insan hakları ihlalleri konusunda dürüst sözler" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Erdoğan ile görüşmesinden sonra İtalyan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "dürüst ve saygılı bir görüşme oldu" denilmişti.

Corriere bu ifadelere atıfla, "Dürüst sözcüğü, Mattarella'nın, Türkiye'de engellenen temel insan hakları ve Suriye kriziyle ilgli İtalya'nın pozisyonunu vurgulamaktan kaçınmadığı anlamına geliyor" diye yazdı.

'Francesco ve yalnız sultan'

La Repubblica baş sayfadan verdiği, "Francesco ve yalnız sultan" başlıklı yorum yazısında "Rahatsız edici ama aynı zamanda da vazgeçilmez olan siyasi temsilcilere uygulanacak diplomatik kural, farklılıkları saklamadan diyalogu kesmemektir" dedi.