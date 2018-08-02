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İtalyan milyarder Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Ünlü İtalyan milyarder ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi yeni dans videosuyla sosyal medyayı adeta salladı.

Geçen yıl Türkiye'ye tatile gelen Vacchi, Drake'in 'In my feelings' şarkısında müthiş bir dans performansı sergiledi.

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Performans sırasında giydiği topuklu ayakkabılarla nice dansçılara adeta taş çıkardı.


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Gianluca Vacchi dans milyarder drake in my feelings topuklu ayakkabı

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