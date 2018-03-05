İtalyan seçimlerinin 'yıldızı': Protesto akımından liderliğe 5 Yıldız Hareketi

İtalya'da Pazar günü yapılan genel seçimlerden ilk parti olarak çıkan 5 Yıldız Hareketi, kısa süre içinde bir protesto hareketinden ülkenin en büyük partisi konumuna geldi.

Komedyen Beppe Grillo ve internet girişimcisi Gianroberto Casaleggio tarafından 2009'da kurulan 5 Yıldız Hareketi, yolsuz politikacıları, yerleşik siyasi ve mali kurumları, ekonomik krizin vatandaşa yükünü hedef alarak özellikle refah seviyesi düşük bölgelerde destek topladı.

2013'te ilk kez girdiği genel seçimlerde yüzde 25,5 oy alan 5 Yıldız, dünkü seçimlerde de oy oranını yüzde 31'e taşıdı.

'Sağ' ya da 'sol' tanımlarından kaçınan, kendisini siyasi parti değil, hareket olarak niteleyen 5 Yıldız, 'popülist' olarak tanımlanıyor.

5 Yıldız'ın bir taban hareketi olarak değil, bir liderin iradesiyle yukarıdan kurulan bir yapı olduğuna da dikkat çekiliyor.

Mutlak lider Grillo

Beppe Grillo, hareketi resmi olarak kurmadan önce de yıllardır komedi şovlarında siyasi sistemi, yolsuz politikacıları yerden yere vurmasıyla İtalyan halkının gözünde muhalif bir figür haline gelmişti.