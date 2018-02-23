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İtalyan Sondaj Gemisi Kıbrıs’ı Terketti

23.02.2018 19:35 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Lakkotrypis, “İtalyan Eni şirketine ait sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de doğalgaz bölgesine ulaşmak için büyük kararlılık gösterdiğini, ancak Türk savaş gemilerinin tehdidi nedeniyle durmak zorunda olduğunu” söyledi

İtalyan Sondaj Gemisi Kıbrıs’ı Terketti

Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Yorgo Lakkotrypis, adanın açıklarında doğalgaz çıkarmak için yol alan sondaj gemisinin bölgeyi terkettiğini açıkladı. Türk donanması gemiye abluka uyguluyordu.

Bakan Lakkotrypis, İtalyan Eni şirketine ait sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de doğalgaz bölgesine ulaşmak için büyük kararlılık gösterdiğini, ancak Türk savaş gemilerinin tehdidi nedeniyle durmak zorunda olduğunu söyledi.

Lakkotrypis, hükümetinin, Eni’nin Kıbrıs’ın güneydoğusundaki üçüncü parsele ulaşması için mutabakat sağladığını, ancak geminin 9 Şubat’tn bu yana parselden 50 kilometre ötede demirli olduğunu, zira Türk gemilerinin askeri tatbikat yaptığını hatırlattı.

Kıbrıs Rum hükümet sözcüsü Nikos Hristodules ise Eni’ye ait Saipem 12000 adlı geminin keşif sondajının ertelendiğini açıkladı. Gemi rotasını değiştirerek Fas’a yola çıktı.

Enerji Bakanı Lakkotrypis ise bu kez başarısız olsalar da Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarında kendilerini engelleyemeyeceğini savundu. Kıbrıslı Rumlar, doğalgaz arama faaliyetleri için Fransız Total ve ExxonMobil dahil birçok şirkete lisans vermiş durumda.

Kıbrıs Rum yönetimi, kendi sularında sondaj çalışmalarının egemenlik hakkı olduğunu ve ada birleştikten sonra tüm Kıbrıs vatandaşlarının yararına olacağını savunuyor. Ankara ise bu alanda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri’nin de hakkı olduğunu, tek taraflı hareket eden Rumların bu hakları görmezden geldiğini iddia ediyor.

Öte yandan Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in konuyu Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği liderleri toplantısında gündeme getirmesi bekleniyor.

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